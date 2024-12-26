Флагманский автомобиль бренда оснастили полезным девайсом с бесплатной подпиской

Комплектации флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 получили штатную телематику

Все комплектации семиместного кроссовера Chery Tiggo 9 по умолчанию оснащены штатной телематической системой с бесплатной подпиской на один год. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Chery Tiggo 9

«Функциональность и совместимость внутренних систем Tiggo 9 основывается на опыте пользователей по всему миру, тщательно собранном инженерами бренда для предоставления еще большего комфорта во время использования автомобиля», – подчеркнули в пресс-службе.

Управление функциями осуществляется через специальное мобильное приложение Chery Connect, с помощью которого водитель и пассажиры Tiggo 9 имеют доступ к целому комплексу возможностей дистанционного управления автомобилем. Среди них: включение и выключение двигателя, кондиционера, отопителя салона, обогрева и вентиляции сидений, открытие и закрытие замка, окон, люка и багажника или задней двери.

Мультимедийная система Chery Tiggo 9

Кроме того, владельцы Tiggo 9 могут отследить местоположение и состояние автомобиля, выстроить маршрут до него, удаленно прокладывать маршруты в бортовой системе навигации и устанавливать зону контроля, за пределами которой автомобиль не может находиться без разрешения.

Также приложение позволяет настроить уведомления о въезде и выезде Tiggo 9 из зоны контроля и предоставлять другим лицам право доступа к автомобилю.

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Источник: Chery