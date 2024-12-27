Как распознать машину со скрученным пробегом

«Рольф» перечислил восемь способов распознавания скрученного пробега

Искусственно заниженный или увеличенный пробег ставит под риск дальнейшее использование машины, сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Чтобы распознать заниженный пробег, нужно проверить сервисную книжку и чеки на ТО, сравнив даты и указанные показатели. Также нужно оценить уровень износа салона, рулевого колеса, педалей и тому подобное.

Также нужно провести диагностику при помощи спецоборудования, так как электронные блоки обычно фиксируют данные о реальном пробеге. Можно обратиться и к помощи сервисов проверки истории авто, которые имеют данные о регистрации и обслуживаниях.

Чтобы распознать завышенный пробег, рекомендуется обратить внимание на странности в поведении панели приборов. Насторожить должно, если при движении скорость равна нулю или на тест-драйве не изменяются цифры на одометре.

Часто машины с большим пробегом имеют износ, не соответствующий указанному: запчасти могут быть относительно новыми. Также Трушкова посоветовала сравнить состояние и комплектацию с аналогичными машинами на рынке.

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Источник: Газета.Ru