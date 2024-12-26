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Может ли двигатель «привыкнуть» к одному маслу?

Эксперт Деревков: «привыкание» мотора к одному маслу — миф

Бытует мнение, что машина может «привыкать» к маслу определенного производителя. Но такие мифы появляются из-за неправильно подобранных жидкостей, рассказал руководитель автосервиса Fit Service Виталий Деревков.

Такие предубеждения могут появляться после того, как один водитель советует другому масло, которое хорошо себя зарекомендовало в его машине, считает Деревков. Тот, поверив совету, заливает масло в совершенно другую машину и остается недоволен.

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В итогах таких экспериментов часто винят мифическое «привыкание» к определенной технической жидкости. При этом причиной является пренебрежение требованиями завода-изготовителя, пояснил специалист.

Хотя бывает, что допуск подобран правильно, но в зависимости от производителя масла ДВС двигатель работает по-разному. Так, после замены масла отмечается более шумная работа мотора, увеличение расхода топлива и прочие проблемы. Причина в том, что на рынке встречается множество подделок, пояснил Деревков.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 20
26.12.2024 
Фото:freepik / wirestock
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