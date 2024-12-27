#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры назвали автомобильные новинки 2025 года в России
27 декабря
Дилеры назвали автомобильные новинки 2025 года в России
«Авилон»: на 2025 год заявлено около 15 новинок...
Кроме прав водители обязаны иметь при себе и этот документ: иначе — штраф
27 декабря
Кроме прав водители обязаны иметь при себе и этот документ: иначе — штраф
Водителям объяснили, в каких случаях за...
Водителям рассказали, как спасти машину в сильный мороз
27 декабря
Водителям рассказали, как спасти машину в сильный мороз
Эксперт Пономарев: перед сильными морозами...

Российский производитель решил зайти на вьетнамский рынок

АВТОВАЗ отправил во Вьетнам для сертификации 9 моделей машин

АВТОВАЗ отправил во Вьетнам девять моделей автомобилей для сертификации, чтобы получить разрешения на продажу на местном рынке.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов пояснил, что концерн активно изучает рынок Вьетнама, стремясь найти ниши для своей продукции.

В частности, для сертификации были отгружены модели Lada Granta, Vesta, Niva Legend и Niva Travel.

Рекомендуем
Двигатель, коробка, подвеска: все изменения на Lada Niva Sport

Ожидается, что первые автомобили российской марки прибудут во Вьетнам в феврале 2025 года. Харинов отметил, что результаты первого этапа тестирования и продаж АВТОВАЗа на вьетнамском рынке можно будет оценить к середине следующего года. По его словам, действия концерна, включая регистрацию представительства и поиск партнеров, внушают оптимизм.

Исследования спроса показывают, что российские автомобили могут быть конкурентоспособными в Вьетнаме по качеству, цене и, в особенности, в условиях сложных дорог.

Например, российские внедорожники хорошо справляются с эксплуатацией в горно-лесистой местности, что особенно важно для вьетнамских условий.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

На вьетнамском рынке уже присутствуют грузовые автомобили КАМАЗ, а также работает сборочное производство ГАЗа. Теперь и АВТОВАЗ намерен укрепить свои позиции на этом перспективном рынке.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 12
27.12.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0