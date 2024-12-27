Российский производитель решил зайти на вьетнамский рынок

АВТОВАЗ отправил во Вьетнам для сертификации 9 моделей машин

АВТОВАЗ отправил во Вьетнам девять моделей автомобилей для сертификации, чтобы получить разрешения на продажу на местном рынке.

Торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов пояснил, что концерн активно изучает рынок Вьетнама, стремясь найти ниши для своей продукции.

В частности, для сертификации были отгружены модели Lada Granta, Vesta, Niva Legend и Niva Travel.

Ожидается, что первые автомобили российской марки прибудут во Вьетнам в феврале 2025 года. Харинов отметил, что результаты первого этапа тестирования и продаж АВТОВАЗа на вьетнамском рынке можно будет оценить к середине следующего года. По его словам, действия концерна, включая регистрацию представительства и поиск партнеров, внушают оптимизм.

Исследования спроса показывают, что российские автомобили могут быть конкурентоспособными в Вьетнаме по качеству, цене и, в особенности, в условиях сложных дорог.

Например, российские внедорожники хорошо справляются с эксплуатацией в горно-лесистой местности, что особенно важно для вьетнамских условий.

На вьетнамском рынке уже присутствуют грузовые автомобили КАМАЗ, а также работает сборочное производство ГАЗа. Теперь и АВТОВАЗ намерен укрепить свои позиции на этом перспективном рынке.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС