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Кроме прав водители обязаны иметь при себе и этот документ: иначе — штраф

Водителям объяснили, в каких случаях за отсутствие паспорта ГАИ накажет штрафом

Удостоверение водителя не является заменой паспорта при управлении транспортным средством, особенно в случаях, когда водитель перевозит определенные виды грузов. Такое разъяснение дал Верховный суд России. Вместе с экспертами издания Pravda.Ru разбирались в нюансах резонансного судебного дела.

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Речь идет о случае с водителем грузовика, перевозившем нефтепродукты. Во время проверки он предъявил инспектору ДПС водительское удостоверение с соответствующей категорией и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. Но отсутствие гражданского паспорта инспектор посчитал нарушением и выписал штраф водителю.

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После поданного водителем иска в суд первая инстанция отменила взыскание, но Верховный суд РФ поддержал действия инспектора. Согласно российскому законодательству, водительское удостоверение не входит в перечень обязательных документов, подтверждающих личность. Поэтому автовладельцы обязаны иметь при себе паспорт или военный билет, временное удостоверение или другие предусмотренные документы.

Для стандартной проверки документов на дороге наличие паспорта необязательно, но при перевозке определенных грузов, включая опасные, паспорт необходимо предъявить в обязательном порядке. Это значит, что в случае транспортировки грузов, требующих дополнительных мер контроля, например опасных веществ, отсутствие паспорта обернется для водителя штрафом.

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Таким образом, удостоверением личности являются следующие документы:

  • внутренний или заграничный паспорт;
  • свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);
  • военный билет;
  • временное удостоверение, выдаваемое при замене паспорта.
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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 5
27.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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