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Водителям рассказали, как спасти машину в сильный мороз

Эксперт Пономарев: перед сильными морозами нужно посетить СТО

Перед сильными морозами надо заехать на СТО для проведения диагностики и обслуживания машины, сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв. При заезде на сервис в мороз нужно дать автомобилю согреться около 30 минут, отметил он.

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На СТО с хорошей репутацией правила приема авто в морозы соблюдают, а вот на мелких часто нет. Иначе, например, обычная замена лампочки в перемерзшем фонаре обернется необходимостью замены всего прибора, рассказал Пономарев.

Из-за коротких поездок зимой батарея может не успевать заряжаться, поэтому нужно делать более длинные поездки, а также своевременно обслуживать и менять аккумулятор.

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В холода могут возникнуть неполадки, связанные с утечками технических жидкостей. Чтобы этого не случалось, нужно соблюдать интервалы при замене технических жидкостей и регулярно проверять машину на автосервисе.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
27.12.2024 
Фото:Unsplash
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