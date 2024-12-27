Дилеры назвали автомобильные новинки 2025 года в России

«Авилон»: на 2025 год заявлено около 15 новинок на российском авторынке

В будущем году на отечественном авторынке появится около 15 новых и обновленных моделей, сообщил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров 27 декабря.

Марка GAC во II квартале 2025 года привезет в страну новый кроссовер GS4, а компания Chery презентует обновленный Tiggo 7 Pro.

Jaecoo планирует привезти новый кроссовер J5 и обновленный J7.

Флагманский кроссовер Omoda C7 ожидается в марте 2025 года. Jetour собирается вывести на российский рынок в первой половине следующего года кроссовер T1, а также обновленную версию полноприводного кроссовера X90 Plus.

Концерн FAW привезет в нашу страну лифтбек Hongqi H6 и премиум-седан Hongqi L1.

Также ожидается выход 7-местного кроссовера Москвич 8.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин сообщил, что компания Livan собирается поставить на российский рынок рестайлинговые версии кроссоверов X3 Pro и X6 Pro, а также новую гибридную модель.

Марка Oting представит внедорожник Palasso, а марка JAC презентует новый JS9. Также россиянам станут доступны корейские машины марки KGM (бывший SsangYong).

АВТОВАЗ планирует вывести на рынок новую Lada Iskra, а компания «Кама» электрокар Атом.

В ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что марка Haval в 2025 году рассчитывает начать продажи нового кроссовера H7.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»