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Популярный в России премиум-бренд выпустит автомобиль для широкой аудитории

Li Auto планирует выпустить новый доступный внедорожник Li L4

В последние годы рынок автомобилей претерпевает значительные изменения, и компании, работающие в этом сегменте, все чаще обращают внимание на потребности широкой аудитории.

Одной из таких компаний является Li Auto, которая, похоже, нашла успешную формулу для привлечения покупателей – доступность своих моделей.

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Li Auto, известная своими кроссоверами, такими как Li L9, L8, L7 и L6, осознала, что доступность автомобилей может значительно повысить их популярность. Генеральный директор компании Ли Сян (Li Xian) в 2023 году анонсировал запуск новой модели L5, которая будет отличаться от привычных кроссоверов и внедорожников.

Однако именно модель L4, о которой ранее не упоминалось, вызывает наибольший интерес. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака Li L4 14 декабря, что свидетельствует о серьезных намерениях Li Auto по расширению своего модельного ряда.

Примечательно, что Li Auto уже добилась значительных успехов с моделью Li L6, которая была запущена всего семь месяцев назад. За этот период компания смогла реализовать более 150 000 единиц этой модели.

Li L6 также продемонстрировала отличные результаты в краш-тестах, проведенных независимой организацией C-NCAP. Результат в 90,5% и максимальные 5 звезд подчеркивают высокие стандарты безопасности, которые компания придерживается в своих разработках.

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С выходом модели Li L4, Li Auto продолжает следовать своей стратегии создания автомобилей, доступных для более широкой аудитории. Важно отметить, что доступность не означает компромисса в качестве. Li Auto стремится предложить своим клиентам не только доступные, но и безопасные, технологически продвинутые автомобили.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 300
04.01.2025 
Фото:Wikimedia
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