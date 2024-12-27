Ваш любимый кроссовер перешел на темную сторону — новинку покажут на выставке

Toyota везет на автосалон в Токио футуристичный концепт кроссовера RAV4

Японский автогигант Toyota презентует на предстоящей автовыставке Tokyo Auto Salon в январе 2025 года футуристичную модификацию кроссовера RAV4 – Dark Side Performance.

Концепт Toyota RAV4

Toyota RAV4 в исполнении Dark Side Performance отличается эксклюзивным дизайном, дизайнеры при работе над моделью вдохновились аниме и научной фантастикой. На опубликованных рендерах видна переработанная передняя часть с большим количеством угловатых элементов, у колесных арок есть расширители и дополнительные детали для лучшей аэродинамики. Салон изобилует карбоновыми деталями и украшает зеленоватая атмосферная подсветка.

Концепт Toyota RAV4

О технических характеристиках Toyota RAV4 Dark Side Performance пока нет информации – все строго засекречено. Вполне вероятно, что это будет гибрид, тем более, у японцев есть все возможности для этого.

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Источник: carscoops.com