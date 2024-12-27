Ваш любимый кроссовер перешел на темную сторону — новинку покажут на выставке

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Toyota везет на автосалон в Токио футуристичный концепт кроссовера RAV4

Японский автогигант Toyota презентует на предстоящей автовыставке Tokyo Auto Salon в январе 2025 года футуристичную модификацию кроссовера RAV4 – Dark Side Performance.

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Концепт Toyota RAV4
Концепт Toyota RAV4

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Toyota RAV4 в исполнении Dark Side Performance отличается эксклюзивным дизайном, дизайнеры при работе над моделью вдохновились аниме и научной фантастикой. На опубликованных рендерах видна переработанная передняя часть с большим количеством угловатых элементов, у колесных арок есть расширители и дополнительные детали для лучшей аэродинамики. Салон изобилует карбоновыми деталями и украшает зеленоватая атмосферная подсветка.

Концепт Toyota RAV4
Концепт Toyota RAV4

О технических характеристиках Toyota RAV4 Dark Side Performance пока нет информации – все строго засекречено. Вполне вероятно, что это будет гибрид, тем более, у японцев есть все возможности для этого.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 6
27.12.2024 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+25