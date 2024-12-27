Полный привод и гибридный силовой агрегат — флагманский кроссовер обновится

BAIC анонсировал для России кроссовер X75 с полным приводом и гибридным мотором

Новая версия кроссовера BAIC X75 для России получит в 2025 году полный привод и гибридный силовой агрегат в рамках обновления. Сейчас автомобиль доступен с безальтернативным мотором и передним приводом. Об этом рассказали в пресс-службе представительства бренда в РФ.

На текущий момент никакой подробной информации о технических характеристиках нет, неизвестны и сроки выхода обновленного кроссовера на российский рынок. Актуальная модель X75 доступна в настоящее время с одним двигателем объемом 1,5 л мощностью 177 л.с. и только с передним приводом.

BAIC X75

Напомним, китайский флагманский кроссовер BAIC X75 по своим размерам превосходит ушедшим из России Skoda Kodiaq и прошлое поколение Hyundai Santa Fe. Кроссовер представлен в России в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Luxury Pro и Exlusive, цена начальной версии стартует от 2,59 млн. рублей, а топовую можно купить от 3,41 млн. рублей.

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Источник: autonews.ru