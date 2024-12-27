#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
27 декабря
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
Магнит Маркет и CarClick запустили продажи...
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
27 декабря
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
Nissan, Honda и Mitsubishi ведут переговоры о...
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
27 декабря
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
Хуснуллин: запущено строительство транспортной...

Полный привод и гибридный силовой агрегат — флагманский кроссовер обновится

BAIC анонсировал для России кроссовер X75 с полным приводом и гибридным мотором

Новая версия кроссовера BAIC X75 для России получит в 2025 году полный привод и гибридный силовой агрегат в рамках обновления. Сейчас автомобиль доступен с безальтернативным мотором и передним приводом. Об этом рассказали в пресс-службе представительства бренда в РФ.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

На текущий момент никакой подробной информации о технических характеристиках нет, неизвестны и сроки выхода обновленного кроссовера на российский рынок. Актуальная модель X75 доступна в настоящее время с одним двигателем объемом 1,5 л мощностью 177 л.с. и только с передним приводом.

BAIC X75
BAIC X75

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, китайский флагманский кроссовер BAIC X75 по своим размерам превосходит ушедшим из России Skoda Kodiaq и прошлое поколение Hyundai Santa Fe. Кроссовер представлен в России в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Luxury Pro и Exlusive, цена начальной версии стартует от 2,59 млн. рублей, а топовую можно купить от 3,41 млн. рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 7
27.12.2024 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAIC X75

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв