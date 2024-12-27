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Этот внедорожник заслужил репутацию долговечного – он уже в России и известна цена

В РФ по параимпорту завезли партию надежных внедорожников 4х4 Chevrolet Tahoe

Один из самых надежных автомобилей в сегменте внедорожников – Chevrolet Tahoe теперь есть и на рынке России. Ввезенная по схеме параллельного импорта модель продается по цене от 10,99 млн рублей согласно информации на классифайдах.

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За эти деньги мультибрендовый автосалон из Барнаула продает новый внедорожник в исполнении ZZ1. В списке опция: панорамная крыша с люком, салон, отделанный кожей коричневого цвета, цифровая приборная панель, медиасистема с тачскрином, «телевизоры» для пассажиров заднего ряда, третий ряд сидений и многое другое.

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Аналогичные Chevrolet Tahoe есть в наличии у частника из Москвы, обе машины – в максимальной комплектации Premier. За первый просят 11,69 млн рублей, а за второй– 11,79 млн рублей. Другой частник в Москве продает внедорожник за 11,98 млн рублей. А в Тюмени и Самаре за него просят минимум 12,35 млн рублей.

Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe

Самые дорогие Chevrolet Tahoe выставлены на продажу во Владивостоке и Подмосковье, причем только под заказ. В столице Приморья цена составляет от 16,174 млн рублей, а в Подмосковье – 18,985 млн рублей.

Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe

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Силовой агрегат у большинства внедорожников представлен 343-сильной атмосферной «восьмеркой» объемом 5,3 л, а у самых дорогих вместо нее стоит атмосферный мотор V8 объемом 6,2 л мощностью 426 л.с., в паре с мотором в обоих случаях выступает классический 10-ступенчатый автомат, привод – полный.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Chevrolet
27.12.2024 
Фото:Chevrolet
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