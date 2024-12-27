Экс-глава АВТОВАЗа Бу Андерссон уволился с UzAuto

No Limits: бывший глава АВТОВАЗа Бу Андерссон покинул UzAuto

Экс-глава АВТОВАЗа Бу Андерссона оставил пост в компании UzAuto Motors в Узбекистане, информирует Telegram-канал No Limits со ссылкой на свои источники.

Он сообщил о выполнении всех поставленных перед ним задач. За период работы Андерссона для марки Chevrolet рынок Узбекистана вновь стал вторым по объему продаж, обойдя ряд стран.

Уже первый полный год работы UzAuto Motors под руководством Андерссона (это 2022 год) оказался рекордным. Тогда было выпущено 327,6 тыс. машин.

В 2023 году компания произвела 395,4 тыс. автомобилей, это на 20% больше, чем годом ранее. Одним из важнейших достижений Андерссона стало массовое производство моделей, как Chevrolet Tracker и Chevrolet Onix.

Бу Андерссон с 2013 по 2016 год возглавлял АВТОВАЗ.

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Источник: Telegram-канал No Limits