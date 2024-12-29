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Куда пропала мозаика с бывшего здания АЗЛК?

Музей транспорта Москвы взялся за реставрацию советской мозаики завода «Москвич»

Четыре мозаичных фриза общей площадью 96 кв. м и весом более 7500 кг исчезли с фасада бывшего цеха шасси завода АЗЛК (ныне – «Москвич») на Волгоградском проспекте. Дело в том, что их увезли на реставрацию. Восстановлением важнейшего артефакта эпохи модернизма будет заниматься Музей транспорта Москвы.

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«Музей транспорта Москвы приступит к восстановлению мозаики со здания бывшего завода "Москвич". Она была создана в 1970-1972 годах и отражает историю одного из главных предприятий города. Панно является памятником монументального искусства столицы и не имеет аналогов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работу по сохранению транспортного наследия столицы», – рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мозаика была изготовлена в 1970-1972 годах мастерской Юрия Регентова, заслуженного архитектора РСФСР по поручению директора АЗЛК Валентина Коломникова. На панно показан процесс производства разных моделей московского автозавода, от ГАЗ-А до Москвича-408. Специалисты говорят, что аналогичных образцов монументального искусства эпохи модернизма на транспортную тематику в Москве не существует.

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После окончания мозаику разместят в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в здании бывшего гаража грузовых машин на Новорязанской улице, дом 27. В музее говорят, что панно будет находиться в общественной зоне, чтобы его смогли увидеть все желающие. Специалисты уже исследовали особенности мозаики и считают, что она станет знаковым объектом Музея транспорта Москвы.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
29.12.2024 
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