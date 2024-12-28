Эти ошибки убивают коробку-автомат

Эксперт Гоман: к поломке АКП приводит неправильная эксплуатация машины

Скорее всего к поломке или выходу из строя гидромеханической автоматической коробки приводит неправильная эксплуатация машины, сообщил руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.

Даже если у машины с АКП большой клиренс и подключаемый полный привод, не стоит ждать от нее подвигов и отправляться покорять непроходимые дороги, отмечает специалист. При экстремальной эксплуатации перегревается жидкость автомата, снижается давление, а насос перестает эффективно работать. Также при росте температуры до критической могут повредиться фрикционы и межосевые дифференциалы.

На коробку также влияют резкие ускорения, а несоблюдение сроков замены трансмиссионной жидкости приводит к потере эксплуатационных свойств масла, появлению осадка, который забивает соленоиды и гидроблок. Гоман уточнил, что чаще всего автопроизводитель указывает, когда нужно менять жидкость в коробке. Если у водителя нет таких данных, менять масло в АКП следует каждые 30-40 тыс. км пробега.

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Источник: Известия