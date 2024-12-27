#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
27 декабря
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
Магнит Маркет и CarClick запустили продажи...
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
27 декабря
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
Nissan, Honda и Mitsubishi ведут переговоры о...
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
27 декабря
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
Хуснуллин: запущено строительство транспортной...

Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты

Nissan, Honda и Mitsubishi ведут переговоры о слиянии в конгломерат

Автокорпорации Nissan и Honda подписали меморандум об интеграции с целью формирования совместного холдинга. К двух автогигантам может присоединиться и Mitsubishi, крупнейшим акционером которого является Nissan. Об этом сообщили президенты трех японских автопроизводителей в ходе пресс-конференции.

Если компании достигнут договоренности о слиянии, ожидается, что новый конгломерат будет продавать на мировом рынке более 8 млн автомобилей в год. Таким образом японская триада станет третьей по величине автомобильной группой в мире после Toyota и Volkswagen.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

В совместном заявлении отмечается, что потенциальное слияние «направлено на поддержание глобальной конкурентоспособности». Mitsubishi намерена принять решение об участии в альянсе к концу января 2025 года. А Nissan и Honda собираются достигнуть окончательной договоренности к июню будущего года.

Ожидается, что к августу 2026 года акции холдинговой компании будут котироваться на Токийской фондовой бирже. После слияния Honda, Nissan и Mitsubishi будут развиваться как отдельные бренды, при этом они используют общие платформы и силовые агрегаты. Кроме того, есть планы сотрудничества в области разработок новинок и использования общей логистики. Все эти меры призваны снизить затраты.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: edition.cnn.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
27.12.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0