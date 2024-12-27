Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
Автокорпорации Nissan и Honda подписали меморандум об интеграции с целью формирования совместного холдинга. К двух автогигантам может присоединиться и Mitsubishi, крупнейшим акционером которого является Nissan. Об этом сообщили президенты трех японских автопроизводителей в ходе пресс-конференции.
Если компании достигнут договоренности о слиянии, ожидается, что новый конгломерат будет продавать на мировом рынке более 8 млн автомобилей в год. Таким образом японская триада станет третьей по величине автомобильной группой в мире после Toyota и Volkswagen.
В совместном заявлении отмечается, что потенциальное слияние «направлено на поддержание глобальной конкурентоспособности». Mitsubishi намерена принять решение об участии в альянсе к концу января 2025 года. А Nissan и Honda собираются достигнуть окончательной договоренности к июню будущего года.
Ожидается, что к августу 2026 года акции холдинговой компании будут котироваться на Токийской фондовой бирже. После слияния Honda, Nissan и Mitsubishi будут развиваться как отдельные бренды, при этом они используют общие платформы и силовые агрегаты. Кроме того, есть планы сотрудничества в области разработок новинок и использования общей логистики. Все эти меры призваны снизить затраты.
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Источник: edition.cnn.com