Эксперты рассказали об особенностях проверки уровня масла в зимний период

«Ключавто Лайт»: если авто долго не использовали, стоит измерить уровень масла

Проверка уровня моторного масла — необходимая процедура, которую регулярно выполняют все водители, но важно делать это правильно.

Эксперты мультибрендового сервиса для автомобилей старше трех лет «Ключавто Лайт» рассказали «За рулем», что рекомендуют свои клиентам проверять уровень масла в автомобиле не реже одного раза в неделю. Этот поможет своевременно заметить значительное снижение объема смазки и избежать серьезных проблем с двигателем.

Для корректной проверки уровня масла необходимо установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. После выключения двигателя подождать не менее пяти минут, чтобы масло стекло в поддон. Далее извлечь масляный щуп и очистить его с помощью тряпки или салфетки, вставить щуп обратно в отверстие и подождать несколько секунд. Затем снова вытащить щуп и оценить уровень масла. Он должен находиться между отметками «минимум» и «максимум».

Следует обратить внимание на особенности проверки в зимний период: сначала лучше проверять масло в холодном моторе, а повторную оценку производить после пятнадцатиминутного прогрева. Также стоит измерять уровень масла, если автомобиль долго не использовался или после поездки на высокой скорости, на длинные расстояния или по горным маршрутам.

Недостаточный уровень масла в двигателе может привести к ускоренному износу его деталей из-за повышенного трения, перегреву, повреждению масляного насоса и потере компрессии, что снижает мощность и эффективность работы. Также ухудшается фильтрация и отвод тепла, что может привести к образованию отложений и загрязнений. В самых серьезных случаях это может вызвать поломку двигателя или его полный выход из строя.

Регулярная проверка и замена масла помогут избежать этих проблем.