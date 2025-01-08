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Эксперты рассказали об особенностях проверки уровня масла в зимний период

«Ключавто Лайт»: если авто долго не использовали, стоит измерить уровень масла

Проверка уровня моторного масла — необходимая процедура, которую регулярно выполняют все водители, но важно делать это правильно.

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Эксперты мультибрендового сервиса для автомобилей старше трех лет «Ключавто Лайт» рассказали «За рулем», что рекомендуют свои клиентам проверять уровень масла в автомобиле не реже одного раза в неделю. Этот поможет своевременно заметить значительное снижение объема смазки и избежать серьезных проблем с двигателем.

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Может ли двигатель «привыкнуть» к одному маслу?

Для корректной проверки уровня масла необходимо установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. После выключения двигателя подождать не менее пяти минут, чтобы масло стекло в поддон. Далее извлечь масляный щуп и очистить его с помощью тряпки или салфетки, вставить щуп обратно в отверстие и подождать несколько секунд. Затем снова вытащить щуп и оценить уровень масла. Он должен находиться между отметками «минимум» и «максимум».

Следует обратить внимание на особенности проверки в зимний период: сначала лучше проверять масло в холодном моторе, а повторную оценку производить после пятнадцатиминутного прогрева. Также стоит измерять уровень масла, если автомобиль долго не использовался или после поездки на высокой скорости, на длинные расстояния или по горным маршрутам.

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Недостаточный уровень масла в двигателе может привести к ускоренному износу его деталей из-за повышенного трения, перегреву, повреждению масляного насоса и потере компрессии, что снижает мощность и эффективность работы. Также ухудшается фильтрация и отвод тепла, что может привести к образованию отложений и загрязнений. В самых серьезных случаях это может вызвать поломку двигателя или его полный выход из строя.

Регулярная проверка и замена масла помогут избежать этих проблем.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
08.01.2025 
Фото:Depositphotos
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