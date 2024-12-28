#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Хакерская атака поставила под удар владельцев электрокаров в Европе
28 декабря
Хакерская атака поставила под удар владельцев электрокаров в Европе
Неизвестные хакеры слили в Сеть данные более...
Citymax 9 (справа на фото) будут выпускать на Павловском заводе, полноразмерный Citymax12 — на Ликинском.
28 декабря
КОМТРАНС — 2024: Газель 4х4, новые автобусы и Валдай 45
Полный привод, электромобиль, школьный автобус...
В новогодние праздники в Москве усилят контроль за водителями такси
28 декабря
В новогодние праздники в Москве усилят контроль за водителями такси
Благодаря инспекторам МАДИ поездки в такси...

Мотор 2 л, 155 л.с., автомат и передний привод – этот японский кроссовер доступен в России

Кроссоверы Mazda CX-5 привезли в Россию и продают от 2,8 млн рублей

Автомобили Mazda CX-5 с мотором 2 литра, 155 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом теперь поставляют в страну по схеме параллельного импорта. Разбег цен большой, и на одном из классифайдов минимальная стоимость такого автомобиля начинается от 2,79 млн рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Для сравнения, китайский Geely Cityray в базовой комплектации стоит минимум 2,85 млн рублей, Changan Uni-T — 2,87 млн рублей, а собранный в Туле Haval F7 обойдется в 3,1 млн рублей.

Компания из Санкт-Петербурга предлагает привезти Mazda CX-5 под заказ с тканевым салоном, системой бесключевого доступа, запуском двигателя с кнопки, кожаным рулем, мультимедийной системой с тачскрином, электронным стояночным тормозом и двухзонным климат-контролем.

Рекомендуем
В России массово отзывают китайские автомобили российской сборки

В наличии такая модель есть у официального дилера Mazda в подмосковных Химках, предлагают ее за 3,78 млн рублей. Все автомобили оснащены 2,0-литровым мотором, мощностью 155 л.с., шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Комплектация Comfort (Shushi) включает фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, света и дождя, камеру заднего вида, парктроники, электропривод зеркал с функцией складывания и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

У официального дилера в Москве такие машины стоят от 3,79 млн рублей. Модификация с более мощным 2,5-литровым двигателем на 196 л.с. обойдется минимум в 4,8 млн рублей с передним и 4,89 млн рублей с полным приводом.

Недавно Mazda представила новую спецверсию 2025 года MX-5 Miata 35th Anniversary Edition. Эта версия спорткара дебютирует на гонках 24 часа Дайтоны, которые состоятся 24 января. А ее стартовая цена составит 29 330 долларов (3 млн рублей).

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Mazda
Количество просмотров 10
28.12.2024 
Фото:Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-31