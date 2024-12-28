Мотор 2 л, 155 л.с., автомат и передний привод – этот японский кроссовер доступен в России

Кроссоверы Mazda CX-5 привезли в Россию и продают от 2,8 млн рублей

Автомобили Mazda CX-5 с мотором 2 литра, 155 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом теперь поставляют в страну по схеме параллельного импорта. Разбег цен большой, и на одном из классифайдов минимальная стоимость такого автомобиля начинается от 2,79 млн рублей.

Mazda CX-5

Для сравнения, китайский Geely Cityray в базовой комплектации стоит минимум 2,85 млн рублей, Changan Uni-T — 2,87 млн рублей, а собранный в Туле Haval F7 обойдется в 3,1 млн рублей.

Компания из Санкт-Петербурга предлагает привезти Mazda CX-5 под заказ с тканевым салоном, системой бесключевого доступа, запуском двигателя с кнопки, кожаным рулем, мультимедийной системой с тачскрином, электронным стояночным тормозом и двухзонным климат-контролем.

В наличии такая модель есть у официального дилера Mazda в подмосковных Химках, предлагают ее за 3,78 млн рублей. Все автомобили оснащены 2,0-литровым мотором, мощностью 155 л.с., шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Комплектация Comfort (Shushi) включает фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, света и дождя, камеру заднего вида, парктроники, электропривод зеркал с функцией складывания и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Mazda CX-5

У официального дилера в Москве такие машины стоят от 3,79 млн рублей. Модификация с более мощным 2,5-литровым двигателем на 196 л.с. обойдется минимум в 4,8 млн рублей с передним и 4,89 млн рублей с полным приводом.

Недавно Mazda представила новую спецверсию 2025 года MX-5 Miata 35th Anniversary Edition. Эта версия спорткара дебютирует на гонках 24 часа Дайтоны, которые состоятся 24 января. А ее стартовая цена составит 29 330 долларов (3 млн рублей).

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Источник: «Автоновости дня»