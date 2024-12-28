На строительстве завода BYD в Бразилии обнаружили «рабский труд» китайцев

BYD отвергла обвинения в рабских условиях труда и обвинила конкурентов в клевете

Компания BYD опровергла обвинения в эксплуатации китайских рабочих на строительной площадке нового завода в Бразилии. Там заявили, что информация о «рабских» условиях труда является частью клеветнической кампании, организованной иностранными конкурентами, попыткой очернить китайские бренды и подорвать отношения между Китаем и Бразилией.

Это стало ответом на заявления местных властей, которые сообщили о «рабских условиях» для 163 китайских рабочих.

Бразильская прокуратура по трудовым спорам в конце декабря обнаружила на строительной площадке возводимого завода, что рабочие сталкивались с нечеловеческими условиями труда, работали сверхурочно в антисанитарных условиях. В частности, утверждается, что на 31 рабочего приходился только один туалет, а жилые помещения были переполнены и не оснащены необходимыми удобствами, даже матрасами.

Также утверждается, что у части работников изымались паспорта, а 60% заработной платы удерживалось. Подозревают, что компания Jinjiang (подрядчик) нелегально ввезла рабочих в Бразилию.

Рабочие, в свою очередь, опубликовали заявление, в котором утверждали, что информация о плохих условиях труда преувеличена, и их права не были нарушены. Они добавили, что нужна эта работа, а на условия они не жалуются.

Однако позже BYD все же разорвала контракт с подрядчиком Jinjiang Group, который был ответственен за строительство данного объекта, и объявила об изменении условий на строительной площадке. В компании заявили, что подрядчик будет исключен из проекта, а условия труда будут улучшены.

Конфликт вокруг условий труда китайских рабочих в Бразилии привлек внимание к растущему присутствию китайских компаний в мире, особенно в таких отраслях, как производство электромобилей и строительство новых заводов.

BYD, которая работает в Бразилии с 2014 года, активно расширяет свое присутствие и уже строит заводы в других странах, включая Турцию и Венгрию.

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Источник: Сarscoops