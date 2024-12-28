#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Хакерская атака поставила под удар владельцев электрокаров в Европе
28 декабря
Хакерская атака поставила под удар владельцев электрокаров в Европе
Неизвестные хакеры слили в Сеть данные более...
Citymax 9 (справа на фото) будут выпускать на Павловском заводе, полноразмерный Citymax12 — на Ликинском.
28 декабря
КОМТРАНС — 2024: Газель 4х4, новые автобусы и Валдай 45
Полный привод, электромобиль, школьный автобус...
В новогодние праздники в Москве усилят контроль за водителями такси
28 декабря
В новогодние праздники в Москве усилят контроль за водителями такси
Благодаря инспекторам МАДИ поездки в такси...

На строительстве завода BYD в Бразилии обнаружили «рабский труд» китайцев

BYD отвергла обвинения в рабских условиях труда и обвинила конкурентов в клевете

Компания BYD опровергла обвинения в эксплуатации китайских рабочих на строительной площадке нового завода в Бразилии. Там заявили, что информация о «рабских» условиях труда является частью клеветнической кампании, организованной иностранными конкурентами, попыткой очернить китайские бренды и подорвать отношения между Китаем и Бразилией.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Это стало ответом на заявления местных властей, которые сообщили о «рабских условиях» для 163 китайских рабочих.

Бразильская прокуратура по трудовым спорам в конце декабря обнаружила на строительной площадке возводимого завода, что рабочие сталкивались с нечеловеческими условиями труда, работали сверхурочно в антисанитарных условиях. В частности, утверждается, что на 31 рабочего приходился только один туалет, а жилые помещения были переполнены и не оснащены необходимыми удобствами, даже матрасами.

Также утверждается, что у части работников изымались паспорта, а 60% заработной платы удерживалось. Подозревают, что компания Jinjiang (подрядчик) нелегально ввезла рабочих в Бразилию.

Рабочие, в свою очередь, опубликовали заявление, в котором утверждали, что информация о плохих условиях труда преувеличена, и их права не были нарушены. Они добавили, что нужна эта работа, а на условия они не жалуются.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Однако позже BYD все же разорвала контракт с подрядчиком Jinjiang Group, который был ответственен за строительство данного объекта, и объявила об изменении условий на строительной площадке. В компании заявили, что подрядчик будет исключен из проекта, а условия труда будут улучшены.

Конфликт вокруг условий труда китайских рабочих в Бразилии привлек внимание к растущему присутствию китайских компаний в мире, особенно в таких отраслях, как производство электромобилей и строительство новых заводов.

BYD, которая работает в Бразилии с 2014 года, активно расширяет свое присутствие и уже строит заводы в других странах, включая Турцию и Венгрию.

Источник: Сarscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:BYD и MPT Brazil
Количество просмотров 15
28.12.2024 
Фото:BYD и MPT Brazil
Поделиться:
Оцените материал:
0