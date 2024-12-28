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Подождать или купить машину сейчас — разбирались в ситуации на рынке с экспертом

Эксперт Сафонова объяснила, как ставка ЦБ влияет на решение купить новую машину

Ситуация на автомобильном рынке в 2025 году будет непростой, по мнению экспертного сообщества. Цены на новые автомобиль поднимутся, а производителей и дилеров ожидает снижение спроса на фоне повышения ключевой ставки, сокращения на рынке автокредитования, а также колебаний курса валют.

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Стоит ли в такой ситуации приобретать автомобиль, рассказала в комментарии «За рулем» управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование» Елена Сафонова.

По ее мнению, решение о покупке машины зависит от необходимой суммы кредита и прогнозируемых расходов на ремонт имеющегося автомобиля.

Мнение специалиста

Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование»:

– Большинство аналитиков предполагают, что следующий год пройдет также в условиях высоких ставок. Стоит учитывать, что в первом квартале следующего года может проявиться эффект повышения утилизационного сбора, связанного с двумя волнами: 1 октября и 1 января. Это может привести к среднему удорожанию новых автомобилей на 10%.

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Сафонова подчеркивает, что рост утилизационного сбора варьируется от 100 тысяч до 1,5 млн рублей, при этом автопроизводители в стремлении сохранить объемы продаж могут частично компенсировать за счет уменьшения своей маржи.

«Если есть возможность ждать больше года, то можно попробовать подождать снижения ключевой ставки. Но нет уверенности, что, с учетом инфляции и роста стоимости авто, это снижение будет существенным», – подытожила эксперт.

Напомним, с 1 января 2025 года в России проиндексируют тарифы на утилизационный сбор.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

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ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP
ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd
ПАО "СОВКОМБАНК", ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
28.12.2024 
Фото:Depositphotos
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