Подождать или купить машину сейчас — разбирались в ситуации на рынке с экспертом
Ситуация на автомобильном рынке в 2025 году будет непростой, по мнению экспертного сообщества. Цены на новые автомобиль поднимутся, а производителей и дилеров ожидает снижение спроса на фоне повышения ключевой ставки, сокращения на рынке автокредитования, а также колебаний курса валют.
Стоит ли в такой ситуации приобретать автомобиль, рассказала в комментарии «За рулем» управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование» Елена Сафонова.
По ее мнению, решение о покупке машины зависит от необходимой суммы кредита и прогнозируемых расходов на ремонт имеющегося автомобиля.
Мнение специалиста
Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование»:
– Большинство аналитиков предполагают, что следующий год пройдет также в условиях высоких ставок. Стоит учитывать, что в первом квартале следующего года может проявиться эффект повышения утилизационного сбора, связанного с двумя волнами: 1 октября и 1 января. Это может привести к среднему удорожанию новых автомобилей на 10%.
Сафонова подчеркивает, что рост утилизационного сбора варьируется от 100 тысяч до 1,5 млн рублей, при этом автопроизводители в стремлении сохранить объемы продаж могут частично компенсировать за счет уменьшения своей маржи.
«Если есть возможность ждать больше года, то можно попробовать подождать снижения ключевой ставки. Но нет уверенности, что, с учетом инфляции и роста стоимости авто, это снижение будет существенным», – подытожила эксперт.
Напомним, с 1 января 2025 года в России проиндексируют тарифы на утилизационный сбор.
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Обзор выгодных предложений от банков
ВТБ – рассчитать автокредит
Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.
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Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит
Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.
Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.
Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.
Совкомбанк – рассчитать кредит
Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.
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