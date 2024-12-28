Придется ли с 1 января менять госномера без триколора

Эксперт Моржаретто: Госномера автомобиля без триколора менять не понадобится

Установленные регистрационные номера авто без триколора не придется менять, информируют «Известия» со ссылкой на члена президиума общественного совета при МВД РФ Игоря Моржаретто.

Если собственник машины поставил ее на учет и сделал номера без флага до вступления этого требования в силу, то ему необязательно менять их. Устанавливать таблички нового образца придется водителям, которые впервые или повторно ставят машину на учет после 1 января 2025 года. Зарегистрировавшим автомобиль ранее и получившим номера только с надписью RUS можно продолжать их использовать.

Принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки предусматривает с 1 января 2025 года обязательное наличие на табличке российского триколора.

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Источник: «Известия»