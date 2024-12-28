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Придется ли с 1 января менять госномера без триколора

Эксперт Моржаретто: Госномера автомобиля без триколора менять не понадобится

Установленные регистрационные номера авто без триколора не придется менять, информируют «Известия» со ссылкой на члена президиума общественного совета при МВД РФ Игоря Моржаретто.

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Если собственник машины поставил ее на учет и сделал номера без флага до вступления этого требования в силу, то ему необязательно менять их. Устанавливать таблички нового образца придется водителям, которые впервые или повторно ставят машину на учет после 1 января 2025 года. Зарегистрировавшим автомобиль ранее и получившим номера только с надписью RUS можно продолжать их использовать.

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Принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки предусматривает с 1 января 2025 года обязательное наличие на табличке российского триколора.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 18
28.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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