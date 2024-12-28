#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спорткар российской разработки – первые изображения!
28 декабря
Спорткар российской разработки – первые изображения!
Bureau Seven приступило к сборке первого...
Хакерская атака поставила под удар владельцев электрокаров в Европе
28 декабря
Хакерская атака поставила под удар владельцев электрокаров в Европе
Неизвестные хакеры слили в Сеть данные более...
Citymax 9 (справа на фото) будут выпускать на Павловском заводе, полноразмерный Citymax12 — на Ликинском.
28 декабря
КОМТРАНС — 2024: Газель 4х4, новые автобусы и Валдай 45
Полный привод, электромобиль, школьный автобус...

Не делайте этих ошибок: как правильно прогревать автомобиль зимой

Эксперт Корнев назвал главные ошибки при прогреве машины в холода

Руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев рассказал о самых главных ошибках, которые совершают автомобилисты при прогреве машины в зимнее время.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Мнение эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Горячий воздух из печки может оставить на замерзшем лобовом трещину или продолжить уже появившуюся, так как в этих местах стекло уязвимо к перепадам температуры. Обливание кипятком — плохая идея по той же причине и даже вредная, потому что потом вода может замерзнуть в самых неподходящих местах.

Сюда же запишем «помощь дворниками», когда их включают, чтобы помочь сбросить оттаявшую наледь. Резинки легко повредить об острые края ледяной корки, существенно сократив срок их службы.

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Специалист отметил, что многие водители забывают про функцию рециркуляции воздуха в салоне. Так он прогревается медленнее, зато мотор быстрее выходит на рабочую температуру. Главное потом не забыть включить забор с улицы, чтобы влага от дыхания не осела на стеклах.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Оставив в стороне споры о времени прогрева, точно можно сказать, что в начале поездки нужно воздержаться от активного педалирования, рассказал Корнев. В рабочий режим мотор и трансмиссия входят только во время езды, но не после холостого прогрева на стоянке. Смысл прогрева – в постепенной, мягкой подготовке агрегатов к работе, подытожил специалист.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 12
28.12.2024 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0