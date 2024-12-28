Не делайте этих ошибок: как правильно прогревать автомобиль зимой

Эксперт Корнев назвал главные ошибки при прогреве машины в холода

Руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев рассказал о самых главных ошибках, которые совершают автомобилисты при прогреве машины в зимнее время.

Мнение эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Горячий воздух из печки может оставить на замерзшем лобовом трещину или продолжить уже появившуюся, так как в этих местах стекло уязвимо к перепадам температуры. Обливание кипятком — плохая идея по той же причине и даже вредная, потому что потом вода может замерзнуть в самых неподходящих местах.

Сюда же запишем «помощь дворниками», когда их включают, чтобы помочь сбросить оттаявшую наледь. Резинки легко повредить об острые края ледяной корки, существенно сократив срок их службы.

Специалист отметил, что многие водители забывают про функцию рециркуляции воздуха в салоне. Так он прогревается медленнее, зато мотор быстрее выходит на рабочую температуру. Главное потом не забыть включить забор с улицы, чтобы влага от дыхания не осела на стеклах.

Оставив в стороне споры о времени прогрева, точно можно сказать, что в начале поездки нужно воздержаться от активного педалирования, рассказал Корнев. В рабочий режим мотор и трансмиссия входят только во время езды, но не после холостого прогрева на стоянке. Смысл прогрева – в постепенной, мягкой подготовке агрегатов к работе, подытожил специалист.

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