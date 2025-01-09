#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Почему и так дорогие машины в России продолжают дорожать: ответ эксперта

Автоэксперт Коротков спрогнозировал рост цен на автомобили в РФ в 2025 году

Несмотря на насыщение рынка и богатство ассортимента, в 2025 году в России стоит ждать роста цен как на новые, так и на б/у машины, считает CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

По его словам, ключевым фактором остается изменение структуры предложения. Китайские марки доминируют на рынке, обеспечивая широкий ассортимент моделей в разных ценовых сегментах.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Но из-за возможного роста расходов на логистику и комплектующие «китайцы» будут неизбежно дорожать. При этом сохранение высокой зависимости от импорта, риск девальвации рубля, повышение таможенных пошлин и усложнение логистических цепочек будут также оказывать влияние на цены.

Уход из России знакомых европейских и японских машин привел к росту цен на машины среднего и бюджетного сегментов, которые были наиболее популярны у россиян. Ухудшили обстановку с ценами инфляция и подорожание обслуживания и комплектующих, рассказал эксперт.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На вторичке это еще более заметно, отметил он. Удорожание новых авто вызывает рост спроса на подержанные, особенно свежие. Этот тренд уже заметен в 2024 году, и в 2025-м тенденция только укрепится, считает Коротков. Машины 3-5-лет продолжат дорожать быстрее всего, что связано как с их популярностью, так и с ограниченным предложением, прогнозирует специалист.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Лента.ру»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 370
09.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0