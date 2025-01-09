Почему и так дорогие машины в России продолжают дорожать: ответ эксперта

Автоэксперт Коротков спрогнозировал рост цен на автомобили в РФ в 2025 году

Несмотря на насыщение рынка и богатство ассортимента, в 2025 году в России стоит ждать роста цен как на новые, так и на б/у машины, считает CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

По его словам, ключевым фактором остается изменение структуры предложения. Китайские марки доминируют на рынке, обеспечивая широкий ассортимент моделей в разных ценовых сегментах.

Но из-за возможного роста расходов на логистику и комплектующие «китайцы» будут неизбежно дорожать. При этом сохранение высокой зависимости от импорта, риск девальвации рубля, повышение таможенных пошлин и усложнение логистических цепочек будут также оказывать влияние на цены.

Уход из России знакомых европейских и японских машин привел к росту цен на машины среднего и бюджетного сегментов, которые были наиболее популярны у россиян. Ухудшили обстановку с ценами инфляция и подорожание обслуживания и комплектующих, рассказал эксперт.

На вторичке это еще более заметно, отметил он. Удорожание новых авто вызывает рост спроса на подержанные, особенно свежие. Этот тренд уже заметен в 2024 году, и в 2025-м тенденция только укрепится, считает Коротков. Машины 3-5-лет продолжат дорожать быстрее всего, что связано как с их популярностью, так и с ограниченным предложением, прогнозирует специалист.

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Источник: «Лента.ру»