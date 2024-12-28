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Интерьер нового Toyota Land Cruiser 300 просочился в Сеть перед дебютом 2025 года

Toyota Land Cruiser 300 FL: обновленная панель приборов и улучшенная безопасность

Новый Toyota Land Cruiser 300 получит обновление интерьера в 2025 году, и первые изображения уже появились в сети. Обновления коснутся цифровой приборной панели и элементов управления климатом, а также предполагается отказ от устаревших технологий, таких как BluRay и CD/DVD-плееры.

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Скриншот, опубликованный в одной из соцсетей Халедом Аль-Ремити, показывает новую 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, схожую с теми, что используются в моделях Toyota Alphard и Vellfire. У текущей модели полуцифровой кластер с двумя аналоговыми датчиками и небольшим центральным экраном.

Таким образом Toyota решила модернизировать интерьер, сохранив при этом легендарную мощь и внедорожные характеристики Land Cruiser. Еще одним небольшим обновлением стало появление небольшого дисплея климат-контроля в центре приборной панели, на котором, вероятно, отображаются настройки температуры и скорости вентилятора. В то время как существующая модель имеет физические переключатели климат-контроля, а температура отображается на главном экране информационно-развлекательной системы.

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Пока неясно, будет ли этот маленький дисплей присутствовать во всех вариантах. На некоторых рынках, в том числе в Австралии, более дешевые варианты существующего Land Cruiser имеют аналогичный экран для климатических настроек, но в паре с ним идет меньший информационно-развлекательный дисплей с более старым программным обеспечением. Land Cruiser на фото оснащен флагманской информационно-развлекательной системой и климатическим экраном.

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Также ожидаются новые технологии безопасности, включая обновленную систему Toyota Safety Sense 3.0 с улучшенными камерами и датчиками, и обновленную систему предупреждения столкновений с транспортнми средствами, велосипедистами, пешеходами и мотоциклистами.

Презентация обновленного Land Cruiser 300 запланирована на первую половину 2025 года.

Источник: Сarscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 16
28.12.2024 
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-35