Интерьер нового Toyota Land Cruiser 300 просочился в Сеть перед дебютом 2025 года

Toyota Land Cruiser 300 FL: обновленная панель приборов и улучшенная безопасность

Новый Toyota Land Cruiser 300 получит обновление интерьера в 2025 году, и первые изображения уже появились в сети. Обновления коснутся цифровой приборной панели и элементов управления климатом, а также предполагается отказ от устаревших технологий, таких как BluRay и CD/DVD-плееры.

Скриншот, опубликованный в одной из соцсетей Халедом Аль-Ремити, показывает новую 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, схожую с теми, что используются в моделях Toyota Alphard и Vellfire. У текущей модели полуцифровой кластер с двумя аналоговыми датчиками и небольшим центральным экраном.

Таким образом Toyota решила модернизировать интерьер, сохранив при этом легендарную мощь и внедорожные характеристики Land Cruiser. Еще одним небольшим обновлением стало появление небольшого дисплея климат-контроля в центре приборной панели, на котором, вероятно, отображаются настройки температуры и скорости вентилятора. В то время как существующая модель имеет физические переключатели климат-контроля, а температура отображается на главном экране информационно-развлекательной системы.

Пока неясно, будет ли этот маленький дисплей присутствовать во всех вариантах. На некоторых рынках, в том числе в Австралии, более дешевые варианты существующего Land Cruiser имеют аналогичный экран для климатических настроек, но в паре с ним идет меньший информационно-развлекательный дисплей с более старым программным обеспечением. Land Cruiser на фото оснащен флагманской информационно-развлекательной системой и климатическим экраном.

Также ожидаются новые технологии безопасности, включая обновленную систему Toyota Safety Sense 3.0 с улучшенными камерами и датчиками, и обновленную систему предупреждения столкновений с транспортнми средствами, велосипедистами, пешеходами и мотоциклистами.

Презентация обновленного Land Cruiser 300 запланирована на первую половину 2025 года.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Сarscoops