Как «сарафанное радио» избавит от покупки проблемной машины с пробегом

Водителям перечислили 5 важных советов при выборе автомобиля на вторичном рынке

Чтобы правильно оценить состояние автомобиля с пробегом при покупке на вторичном рынке, очень важно обратить внимание на неочевидные на первый взгляд детали. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты СберАвто.

Во-первых, прежде всего, следует с особой тщательностью осмотреть кузов подержанной машины на наличие различных неровностей.

«Зазоры на кузове должны быть ровными. Также надо проверить отсутствие люфта в дверных ручках и рычаге переключения передач», – подчеркивают эксперты.

Обязательно следует проверить на корректность функционала электроники, включая климат-контроля и сенсорные панели. Перед тем как отправиться на авторынок, желательно почитать отзывы автовладельцев об интересующей модели, в частности как работают двигатель и трансмиссия. Такое «сарафанное радио» поможет узнать, не закончился ли срок их ресурса и сколько осталось до износа.

«Это позволит понять, как долго автомобиль сможет эксплуатироваться до ремонта. Также необходимо провести тест-драйв на разных покрытиях. У некоторых моделей слабая звукоизоляция моторного отсека или арок, из-за чего в салоне будет слышен сильный шум», – подчеркивают эксперты.

Кроме того, немаловажным фактором являются детали, влияющие на комфорт во время использования автомобиля. В частности, низкий клиренс затруднит движение по плохим дорогам, а неудобная ручка багажника будет вызывать недовольство при каждой погрузке вещей, констатируют эксперты.

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Источник: gazeta.ru