Эти уловки страховщики используют для занижения выплат по ОСАГО

Юрист Воропаев перечислил три махинации страховщиков, связанных с ОСАГО

Недобросовестные страховые компании стремятся занизить возмещение по ОСАГО, убеждая пострадавшего автомобилиста к согласию на получение минимальной денежной выплаты вместо ремонта автомобиля. Для этого они используют несколько уловок, сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Бывает, что страховщики в бланке заявления на возмещение уже сразу пропечатывают галочку, что клиент требует только денежную выплату. Также они могут дать заявителю на подпись документ с множеством трудновыполнимых условий, если он требует провести ремонт, рассказал специалист.

Также недобросовестные страховые компании выдают пострадавшим письменные отказы в ремонте, заявляя, что у них нет подписанных договоров с автосервисами, рассказал юрист.

Он пояснил, что если автомобилист согласится на выплату, то он получит по единой методике расчета с учетом износа всего около 25-30% от реальной стоимости ремонта. При этом он потеряет возможность взыскать полную рыночную стоимость ремонта в суде, а также возмещение морального вреда, отметил специалист.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Газета.Ru»