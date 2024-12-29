Каким будет 2025 год для авторынка и автокредитования — прогноз эксперта

Эксперт Алшинбаев объяснил, как ставка ЦБ изменит автокредитование в 2025 году

Несмотря на то что Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, в 2025 году на авторынке ожидается спад. Что касается автокредитования, то оно снизится примерно на 10-15% и может составить 1,95-2,05 трлн рублей. Соответственно, количество кредитов уменьшится на аналогичную величину до 1,35-1,43 млн штук. Такими прогнозами с «За рулем» поделился эксперт финансового рынка компании SpiceProp Сакен Алшинбаев.

Мнение эксперта

Сакен Алшинбаев, эксперт финансового рынка компании SpiceProp:

– К сожалению, некоторого роста цен на автомобили избежать не удастся. Уже в январе произойдет первая индексация утилизационного сбора. В среднем он вырастет на 15,0%. Кроме того, в первом полугодии 2025 года ожидается ослабление рубля на 10,0-15,0%. В совокупности автомобили могут подорожать еще на 10,0-15,0% – это подрежет спрос.

Что касается параметров автокредитования, то в первом полугодии они, скорее всего, останутся вблизи текущих значений, предполагает Алшинбаев. Банк России взял паузу, которая может продлиться до весны будущего года, а средний уровень одобрения автокредитов в этот период останется около 25% – для сравнения: в конце 2023 года было 30%, а средняя ставка на уровне 19-19,3%, при этом в конце прошлого года было порядка 17%.

Центробанк не стал нарушать традицию, в России не принято ужесточать денежно-кредитную политику в декабре, подчеркивает Алшинбаев. Последний раз регулятор проводил декабрьское повышение ключевой ставки в 2014 году, в период форсмажорного обвала курса рубля. И вот спустя 10 лет ситуация повторяется, констатирует финансовый аналитик.

«Консенсус рынка склоняется к ослаблению в первой половине 2025 года, точнее сказать невозможно. Если оно произойдет до 14 февраля, перед следующим заседаниями Банка России, то ему придется еще раз повысить ставку до 23,00-25,00%», – прогнозирует эксперт.

Что касается прогноза по ключевой ставке на 2025 год, если удастся избежать провала рубля и ослабление растянется по времени, то в феврале или в марте Центробанк может запустить цикл снижения ключевой ставки. Но к концу 2025 года ставка снова может вернуться к значению 14-16%, подытожил Алшинбаев.

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