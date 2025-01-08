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Эти привычки водителей снижают срок службы автомата

Эксперт Васильев назвал шесть привычек, сокращающих срок службы АКП

Автоэксперт Егор Васильев сообщил, что автомат могут вывести из строя привычки автомобилиста.

Так, нельзя пытаться одновременно пользоваться педалями газа и тормоза. Это повышает нагрузку на трансмиссию и ускоряет ее износ, сообщил эксперт.

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Не следует выезжать на бездорожье, так как у роботов и вариаторов это может привести к перегреву сцепления или ремня. Также не рекомендуется буксировать прицепы, из-за чего также перегревается трансмиссия.

Во время парковки сначала нужно активировать стояночный тормоз и лишь после этого включать режим Parking. Это снимет с АКП лишнюю нагрузку.

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Также необходимо раз в 50 тыс. км менять масло в АКП.

После того, как тронулись с места, машину надо вести в щадящем режиме, чтобы дать коробке прогреться, рассказал специалист.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: 1prime.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / standret
Количество просмотров 911
08.01.2025 
Фото:freepik / standret
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