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Toyota Camry в России стоит не так уж дорого на фоне ценников в этой стране

Белорусская цена Toyota Camry оказалась на 1 млн рублей выше российской

Рынок новых автомобилей в Белоруссии полон сюрпризов. Пока многие модели радуют более низкими ценами по сравнению с Россией, Toyota Camry XV80 демонстрирует обратную тенденцию.

Объявленная цена в 5,5 млн рублей (в пересчете на российские рубли) за гибридную версию с 2,0-литровым двигателем (197 л.с.) значительно превосходит российские аналоги, где цена колеблется около 4,5 млн рублей.

Toyota Camry XV80
Toyota Camry XV80
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Белорусский дилер предлагает автомобиль в максимальной комплектации, а также дает гарантию 2 года или 60 000 км пробега. Однако, даже с учётом этих факторов, стоимость выглядит завышенной, особенно если сравнивать с ценами в соседних странах. Так, в Казахстане аналогичная модель доступна от 3,6 млн рублей, а в Китае цена эквивалентна всего 1,837 млн рублей.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 13
30.12.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-13