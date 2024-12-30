Toyota Camry в России стоит не так уж дорого на фоне ценников в этой стране

Белорусская цена Toyota Camry оказалась на 1 млн рублей выше российской

Рынок новых автомобилей в Белоруссии полон сюрпризов. Пока многие модели радуют более низкими ценами по сравнению с Россией, Toyota Camry XV80 демонстрирует обратную тенденцию.

Объявленная цена в 5,5 млн рублей (в пересчете на российские рубли) за гибридную версию с 2,0-литровым двигателем (197 л.с.) значительно превосходит российские аналоги, где цена колеблется около 4,5 млн рублей.

Toyota Camry XV80

Белорусский дилер предлагает автомобиль в максимальной комплектации, а также дает гарантию 2 года или 60 000 км пробега. Однако, даже с учётом этих факторов, стоимость выглядит завышенной, особенно если сравнивать с ценами в соседних странах. Так, в Казахстане аналогичная модель доступна от 3,6 млн рублей, а в Китае цена эквивалентна всего 1,837 млн рублей.

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Источник: Quto