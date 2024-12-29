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Эксперт назвал самое выгодное время для покупки машины в 2025 году

Автоэксперт Стрельников перечислил выгодные периоды для покупки авто в 2025 году

Под конец года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что, с одной стороны, немного обнадеживает. Однако, глядя на состояние российского авторынка, ничего кроме уныния испытывать не приходится.

Что делать, если в 2025 году необходимо купить автомобиль? Когда лучше это сделать? Эксперт Александр Стрельников поможет запланировать эту важную покупку на максимально выгодный период.

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Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina:

– Избегать пиковых месяцев: как правило, конец года (особенно декабрь) и начало весны (март-апрель) являются пиковыми периодами продаж, когда цены на автомобили могут быть выше. Лучше избегать этих периодов.

Также стоит рассмотреть период после пиковых продаж: наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса, обычно это конец января – начало марта. После окончания новогоднего ажиотажа.

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Традиционно спрос на автомобили снижается в летние месяцы, что может приводить к скидкам и акциям. А в ноябре некоторые дилеры стремятся выполнить планы по продажам до конца года, и могут предлагать выгодные условия.

Следите за акциями и спецпредложениями от дилеров и производителей. Они могут появиться в любое время года. Если есть такая возможность, рассмотрите покупку автомобилей 2024 года выпуска. На них могут быть значительные скидки, особенно ближе к концу года.

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Автомобили отечественного и китайского производства могут быть менее подвержены резким скачкам цен из-за колебаний валютных курсов.

Не стоит забывать про возможные государственные программы: при появлении новостей о новых программах господдержки, можно попробовать подгадать покупку под это время.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
29.12.2024 
Фото:Depositphotos
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