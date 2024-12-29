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В Россию приехал абсолютно новый кроссовер от популярного бренда

Продажи нового Haval H7 ожидаются в России в начале 2025 года

Российский авторынок готовится к появлению нового серьезного игрока – кроссовера Haval H7. После завершения сертификации и получения ОТТС, а также появления первых экземпляров на территории России, старт продаж ожидается уже в январе 2025 года. Фотографии, опубликованные в «Хавал Клубе», подтверждают эту информацию и позволяют рассмотреть некоторые детали новинки.

На снимках представлен Haval H7 (известный в Китае как Big Dog), лишенный дополнительного зарядного порта на заднем крыле, что указывает на стандартную бензиновую версию без гибридной установки. Внутреннее убранство впечатляет: два больших экрана – центральный дисплей с диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель 12,3 дюйма – создают современный и технологичный интерьер.

Haval H7
Haval H7
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Предполагается, что российским покупателям будет предложен Haval H7 с мощным 2,0-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 199 л.с. В паре с ним работает девятиступенчатый «робот», обеспечивающий передачу крутящего момента на все четыре колеса. Заявленный средний расход топлива составляет 9,2 литра на 100 километров при объеме топливного бака 61 литр.

Однако, помимо бензиновой версии, в Китае продается и гибридный Haval H7 PHEV. Он оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания и электромоторы, суммарная мощность которых достигает 299 л.с. Система полного привода и здесь гарантирует отличную проходимость. Средний расход топлива в гибридном варианте заявлен на уровне 5,9 литра на 100 километров (предположительно, при разряженной батарее).

Интерьер Haval H7
Интерьер Haval H7

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Наличие Haval H7 на сайте компании и в московском пресс-парке подтверждает скорый старт продаж. Официальная дата пока не объявлена, но январь 2025 года видится наиболее вероятным. Предварительные прогнозы цен варьируются от 3,2 до 4,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации и выбора двигателя.

Источник: Хавал Клуб

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Лежнин Роман
Фото:Haval
Количество просмотров 14
29.12.2024 
Фото:Haval
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