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В России сильно подешевели два популярных кроссовера
3 января
В России сильно подешевели два популярных кроссовера
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В России сильно подешевели два популярных кроссовера

Кроссоверы BAIC X7 и X55 подешевели в РФ на 400 и 420 тыс. рублей

Российский авторынок продолжает удивлять. Перед Новым годом бренд BAIC совершил неожиданный и, надо сказать, довольно щедрый жест, резко снизив цены на свои популярные кроссоверы BAIC X7 и BAIC X55.

Скидки составили внушительные 400 и 420 тысяч рублей соответственно, что вызвало ажиотаж среди потенциальных покупателей. Но стоит ли спешить с покупкой, или за привлекательными ценниками скрываются определенные риски? Разберемся подробнее.

BAIC X7
BAIC X7
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После снижения цены BAIC X7 предлагается за 2,7 миллиона рублей. Эта модель, дебютировавшая на российском рынке чуть более года назад, представлена в единственной комплектации Comfort. Несмотря на кажущуюся ограниченность выбора, автомобиль оснащен достаточно мощным 1,5-литровым двигателем мощностью 180 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Однако, стоит отметить, что привод – только передний.

BAIC X55
BAIC X55

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BAIC X55, в свою очередь, предлагает больший выбор – три комплектации: Comfort, Luxury и Elite. Цена варьируется от 2,55 до 2,83 миллионов рублей после скидки. Под капотом – тот же 1,5-литровый двигатель, но с чуть большей мощностью – 188 л.с., также работающий с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Разница между комплектациями заключается в наличии дополнительных опций: от улучшенной мультимедийной системы и систем безопасности до более комфортабельных сидений и отделки салона.

Оба кроссовера производятся на мощностях калининградского «Автотора», что, безусловно, положительно сказывается на их доступности и, потенциально, на гарантийном обслуживании.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:BAIC | Depositphotos
Количество просмотров 22
03.01.2025 
Фото:BAIC | Depositphotos
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