В России сильно подешевели два популярных кроссовера

Кроссоверы BAIC X7 и X55 подешевели в РФ на 400 и 420 тыс. рублей

Российский авторынок продолжает удивлять. Перед Новым годом бренд BAIC совершил неожиданный и, надо сказать, довольно щедрый жест, резко снизив цены на свои популярные кроссоверы BAIC X7 и BAIC X55.

Скидки составили внушительные 400 и 420 тысяч рублей соответственно, что вызвало ажиотаж среди потенциальных покупателей. Но стоит ли спешить с покупкой, или за привлекательными ценниками скрываются определенные риски? Разберемся подробнее.

BAIC X7

После снижения цены BAIC X7 предлагается за 2,7 миллиона рублей. Эта модель, дебютировавшая на российском рынке чуть более года назад, представлена в единственной комплектации Comfort. Несмотря на кажущуюся ограниченность выбора, автомобиль оснащен достаточно мощным 1,5-литровым двигателем мощностью 180 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Однако, стоит отметить, что привод – только передний.

BAIC X55

BAIC X55, в свою очередь, предлагает больший выбор – три комплектации: Comfort, Luxury и Elite. Цена варьируется от 2,55 до 2,83 миллионов рублей после скидки. Под капотом – тот же 1,5-литровый двигатель, но с чуть большей мощностью – 188 л.с., также работающий с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Разница между комплектациями заключается в наличии дополнительных опций: от улучшенной мультимедийной системы и систем безопасности до более комфортабельных сидений и отделки салона.

Оба кроссовера производятся на мощностях калининградского «Автотора», что, безусловно, положительно сказывается на их доступности и, потенциально, на гарантийном обслуживании.

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Источник: Автоновости дня