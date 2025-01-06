Mitsubishi планирует масштабное обновление своей линейки кроссоверов

Ключевой новинкой Mitsubishi станет кроссовер, разработанный совместно с Renault

Японский автопроизводитель Mitsubishi, известный своими внедорожниками и кроссоверами, готовит масштабные изменения в своей линейке автомобилей, особенно в Европе.

С 2025 года компания сосредоточится на выпуске новых моделей, что включает в себя как гибридные, так и полностью электрические автомобили.

Одной из самых ожидаемых новинок станет компактный кроссовер, который будет разрабатываться совместно с Renault. Этот автомобиль будет позиционироваться как «старший брат» популярной модели Mitsubishi ASX. Использование платформы Renault позволит Mitsubishi внедрить современные технологии и улучшенные характеристики.

Новая модель будет оснащена гибридными силовыми установками. В условиях растущего интереса к гибридным и электрическим автомобилям, такой шаг выглядит весьма перспективным. Однако это также ставит под сомнение будущее модели Eclipse Cross. Несмотря на то, что Eclipse Cross может остаться на рынке в качестве гибридного варианта, его дальнейшая судьба остается неопределенной.

Другим важным шагом для Mitsubishi станет выпуск первого электрического кроссовера, созданного на базе платформы CMF-EV, которая уже зарекомендовала себя в Renault Scenic E-Tech Electric. Ожидается, что новинка получит запас хода свыше 600 км, что позволит ей конкурировать с такими моделями, как BYD Atto 3, MG ES5 и Skoda Elroq.

Не стоит забывать и о возвращении Mitsubishi Outlander в 2024 году, которое также является частью стратегии компании по обновлению своей линейки SUV.

Кроме того, Mitsubishi рассматривает возможность участия в новой совместной компании с Nissan и Honda, что может открыть новые горизонты для сотрудничества и разработки инновационных технологий. Это сотрудничество может стать ключевым моментом в стратегии Mitsubishi по выходу на новые рынки и укреплению позиций на уже существующих.

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Источник: Тарантас Ньюс