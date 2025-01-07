Ожидаемый в России технологичный седан замечен на зрелищных зимних тестах

Huawei показал лимузин Maextro S800 на зимних испытаниях в Китае при -30°C

В последние годы наблюдается заметный рост интереса к автомобилям, которые не только обеспечивают высокий уровень комфорта, но и внедряют передовые технологии. На фоне таких гигантов, как Rolls-Royce и Bentley, на рынок выходит новый лимузин – Huawei Maextro S800.

Недавно производитель представил зрелищные фотографии, на которых Maextro S800 проходит зимние испытания в условиях, когда температура опускается до -30 °C. Автомобиль демонстрирует отличные характеристики на скользкой поверхности, уверенно «дрифтуя» по снегу и льду.

Huawei Maextro S800

Huawei Maextro S800 будет доступен в двух версиях: гибридной (EREV) и полностью электрической.

Полностью электрическая версия оснащена тремя электродвигателями. На передней оси расположен электродвигатель YS210XYA03 мощностью 217 л.с., а на задних колесах – два электродвигателя TZ210XYF01, каждый из которых развивает 323 л.с.

Гибридная версия, в свою очередь, использует 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания, который служит исключительно в качестве расширителя запаса хода. Он развивает мощность 156 л.с., в то время как основная мощность на колеса поступает от электродвигателей. Спереди установлен электродвигатель мощностью 217 л.с., а задний двигатель развивает 313 л.с. Оба варианта используют аккумуляторы NCM от CATL, что обеспечивает надежность и долговечность.

Maextro S800 имеет внушительные размеры: длина составляет 5480 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1536 мм, а колесная база – 3370 мм. Снаряженная масса полностью электрической версии составляет 2731 кг и, что интересно, гибридная версия имеет точно такую же массу.

Запас хода на электротяге для гибридной версии составляет 272-371 км, благодаря аккумулятору емкостью 63,262 кВт·ч.

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Источник: ITHome