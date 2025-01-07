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Так ли опасна покупка машины, работавшей в такси? Мнение эксперта

Эксперт Трушкова перечислила семь причин не покупать авто, работавшее в такси

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в беседе с изданием Pravda.Ru в очередной раз предупредила россиян о рисках покупки автомобиля, работавшего в такси.

В первую очередь эксперт справедливо указывает на ключевой фактор – высокий пробег. Автомобили, работающие в такси, ежедневно преодолевают сотни километров. Это неизбежно приводит к ускоренному износу практически всех узлов и агрегатов. Двигатель, трансмиссия, подвеска – все это испытывает колоссальные нагрузки, значительно превосходящие обычную эксплуатацию.

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Ежедневная интенсивность эксплуатации в условиях городского трафика неизбежно влечет за собой повышенный износ тормозной системы, элементов рулевого управления и электроники. Частые старты и остановки, агрессивное вождение приводят к преждевременному выходу из строя компонентов. Поэтому тщательная диагностика перед покупкой – не просто рекомендация, а абсолютная необходимость.

Нельзя забывать и о кузове. Постоянные поездки по неровным дорогам, мелкие ДТП (которые не всегда официально оформляются) оставляют свой след. Следы ремонта, скрытые под слоем краски, могут быть обнаружены только при помощи специального оборудования.

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Наконец, наиболее неприятные сюрпризы связаны с юридической стороной вопроса. Автомобиль, работавший в такси, может числиться в залоге у банка или лизинговой компании. Проверить юридическую чистоту автомобиля крайне важно, для этого необходимо обратиться в ГАИ, проверить информацию по базе данных ПТС и проверить наличие обременений.

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 278
07.01.2025 
Фото:АГН Москва
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