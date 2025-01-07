Так ли опасна покупка машины, работавшей в такси? Мнение эксперта

Эксперт Трушкова перечислила семь причин не покупать авто, работавшее в такси

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в беседе с изданием Pravda.Ru в очередной раз предупредила россиян о рисках покупки автомобиля, работавшего в такси.

В первую очередь эксперт справедливо указывает на ключевой фактор – высокий пробег. Автомобили, работающие в такси, ежедневно преодолевают сотни километров. Это неизбежно приводит к ускоренному износу практически всех узлов и агрегатов. Двигатель, трансмиссия, подвеска – все это испытывает колоссальные нагрузки, значительно превосходящие обычную эксплуатацию.

Ежедневная интенсивность эксплуатации в условиях городского трафика неизбежно влечет за собой повышенный износ тормозной системы, элементов рулевого управления и электроники. Частые старты и остановки, агрессивное вождение приводят к преждевременному выходу из строя компонентов. Поэтому тщательная диагностика перед покупкой – не просто рекомендация, а абсолютная необходимость.

Нельзя забывать и о кузове. Постоянные поездки по неровным дорогам, мелкие ДТП (которые не всегда официально оформляются) оставляют свой след. Следы ремонта, скрытые под слоем краски, могут быть обнаружены только при помощи специального оборудования.

Наконец, наиболее неприятные сюрпризы связаны с юридической стороной вопроса. Автомобиль, работавший в такси, может числиться в залоге у банка или лизинговой компании. Проверить юридическую чистоту автомобиля крайне важно, для этого необходимо обратиться в ГАИ, проверить информацию по базе данных ПТС и проверить наличие обременений.