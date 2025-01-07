Самая популярная в России модель Volkswagen получит новую версию в 2025 году

В честь юбилея модели Polo Volkswagen выпустит обновленную версию хэтчбека

В 2025 году Volkswagen отметит знаменательную дату – 50-летие своего культового хетчбэка Polo.

И в преддверии этого юбилея немецкий автогигант опубликовал первое фото, намекающее на дизайн будущего поколения легендарного автомобиля.

Volkswagen Polo

За полвека своего существования Volkswagen Polo преодолел долгий путь, пройдя через несколько поколений и неоднократно изменяя свой облик.

Однако, как отмечает пресс-служба бренда, неизменными оставались три кита успеха модели: доступность, вневременной дизайн и инновационные технологии.

Фотография демонстрирует Polo 2025 в новом, более агрессивном свете. Судя по распространенному фото, автомобиль получит узкие фары и светодиодные ходовые огни, широкие арки и высокий дорожный просвет.

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Источник: Volkswagen