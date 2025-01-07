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Самая популярная в России модель Volkswagen получит новую версию в 2025 году

В честь юбилея модели Polo Volkswagen выпустит обновленную версию хэтчбека

В 2025 году Volkswagen отметит знаменательную дату – 50-летие своего культового хетчбэка Polo.

И в преддверии этого юбилея немецкий автогигант опубликовал первое фото, намекающее на дизайн будущего поколения легендарного автомобиля.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
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За полвека своего существования Volkswagen Polo преодолел долгий путь, пройдя через несколько поколений и неоднократно изменяя свой облик.

Однако, как отмечает пресс-служба бренда, неизменными оставались три кита успеха модели: доступность, вневременной дизайн и инновационные технологии.

Фотография демонстрирует Polo 2025 в новом, более агрессивном свете. Судя по распространенному фото, автомобиль получит узкие фары и светодиодные ходовые огни, широкие арки и высокий дорожный просвет.

Источник: Volkswagen

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Volkswagen
Количество просмотров 13233
07.01.2025 
Фото:Unsplash | Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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