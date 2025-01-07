Принял взятку асфальтом и отправился за решетку: необычная история из Красноярска
Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии сообщает, что командир полка ДПС, оказался замешан в преступлении, связанном с получением взятки… в виде асфальта, брусчатки и кирпича.
По версии следствия, с июня 2022 по декабрь 2023 года командир полка систематически получал взятки от представителя коммерческой компании.
Взятка представляла собой не традиционные деньги, а строительные материалы: асфальт, брусчатку, кирпич, а также услуги по их укладке на территории его личного жилого дома. Общая сумма «дарственной» оценивается более чем в 380 тысяч рублей.
Взамен командир полка должен был оказывать покровительство коммерческой компании. В итоге сотрудника отправили в СИЗО на два месяца. Против него возбудили уголовное дело.
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Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии