Принял взятку асфальтом и отправился за решетку: необычная история из Красноярска

В Красноярске командир полка ДПС принял взятку асфальтом и попал в тюрьму

Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии сообщает, что командир полка ДПС, оказался замешан в преступлении, связанном с получением взятки… в виде асфальта, брусчатки и кирпича.

По версии следствия, с июня 2022 по декабрь 2023 года командир полка систематически получал взятки от представителя коммерческой компании.

Взятка представляла собой не традиционные деньги, а строительные материалы: асфальт, брусчатку, кирпич, а также услуги по их укладке на территории его личного жилого дома. Общая сумма «дарственной» оценивается более чем в 380 тысяч рублей.

Взамен командир полка должен был оказывать покровительство коммерческой компании. В итоге сотрудника отправили в СИЗО на два месяца. Против него возбудили уголовное дело.

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Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии