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Эксперты дали пять неочевидных советов по выбору автомобиля с пробегом

Эксперты СберАвто перечислили пять критериев выбора автомобиля с пробегом

Эксперты СберАвто выделили пять ключевых аспектов, которые помогут вам приобрести надежное транспортное средство по выгодной цене.

Внимательный осмотр кузова и салона

Не стоит ограничиваться поверхностным взглядом. Даже незначительные детали могут многое рассказать о истории автомобиля. Как отмечают специалисты СберАвто, ровность зазоров между кузовными элементами – один из важнейших показателей. Обратите внимание на отсутствие люфтов в дверных ручках и рычаге переключения передач. Проверьте также наличие ржавчины, сколов краски и других повреждений.

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Тестирование электроники и систем автомобиля

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Современные автомобили напичканы электроникой. Проверьте работоспособность всех систем: климат-контроля, сенсорных панелей, аудиосистемы, освещения и других электронных компонентов.

Убедитесь в том, что все функции работают корректно и без сбоев. Обратите внимание на скорость реакции системы, наличие ошибок на дисплее и другие признаки неисправностей.

Изучение истории и отзывов

Прежде чем совершить покупку, не поленитесь изучить историю выбранной модели. Проверьте информацию о надежности двигателя и трансмиссии, почитайте отзывы владельцев на специализированных форумах и сайтах.

Это поможет вам оценить средний срок службы основных узлов и агрегатов до необходимости дорогостоящего ремонта. Обратите внимание на частоту встречающихся неисправностей и их стоимость устранения.

Тест-драйв на разных покрытиях

Не ограничивайтесь коротким тест-драйвом по ровной дороге. Проверьте автомобиль на разных покрытиях: асфальте, гравийке, грунтовке. Обратите внимание на шумоизоляцию салона. Проверьте управляемость автомобиля, наличие вибраций и посторонних звуков. Обратите внимание на поведение автомобиля на поворотах и при торможении.

Оцените комфорт и эргономику

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Не забывайте о комфорте. Низкий клиренс может стать серьезной проблемой на российских дорогах, а неудобная ручка багажника – источником постоянного раздражения. Проверьте удобство посадки и регулировки сидений, обзорность, работу всех органов управления. Уделите внимание мелочам, которые будут влиять на ваш комфорт при ежедневной эксплуатации автомобиля.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 307
07.01.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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