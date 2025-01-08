#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

В Россию привезли новый технологичный немецкий кроссовер по удивительной цене

У дилера из Краснодара появился Mercedes-Benz EQS SUV 580 за 25,627 млн рублей

В России появился новый игрок на рынке премиальных электромобилей – Mercedes-Benz EQS SUV 580. Этот роскошный внедорожник, замеченный у дилера в Краснодаре, представляет собой впечатляющее сочетание экологичности, технологичности и, разумеется, немалой стоимости – 25 627 000 рублей.

Mercedes-Benz EQS SUV 580
Mercedes-Benz EQS SUV 580

Сердцем EQS SUV 580 служат два электромотора, общая мощность которых достигает 544 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Запас хода, заявленный производителем по циклу WLTP, составляет впечатляющие 513 км при полной зарядке батареи емкостью 108 кВт·ч.

Интерьер Mercedes-Benz EQS SUV 580
Интерьер Mercedes-Benz EQS SUV 580
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Вместо Кулрея и Атласа – изучили новый кроссовер Джили

Габариты автомобиля 5125 х 1959 х 1718 мм с колесной базой 3210 мм говорят о просторном и комфортабельном салоне. Здесь каждая деталь говорит о роскоши: 21-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, обеспечивающая прекрасный обзор, и многозонный климат-контроль создают атмосферу утонченного комфорта.

В оснащении автомобиля есть система автономного вождения третьего уровня (полуавтопилот), система кругового обзора, 21-дюймовые колесные диски, акустика Burmester с 15 динамиками, кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и памятью положений, панорамная крыша с люком, многозонный климат-контроль и топовая информационно-развлекательная система MBUX Hyperscreen.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 88423
08.01.2025 
Фото:Mercedes-Benz
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Mercedes-Benz EQS

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв