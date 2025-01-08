В Россию привезли новый технологичный немецкий кроссовер по удивительной цене

У дилера из Краснодара появился Mercedes-Benz EQS SUV 580 за 25,627 млн рублей

В России появился новый игрок на рынке премиальных электромобилей – Mercedes-Benz EQS SUV 580. Этот роскошный внедорожник, замеченный у дилера в Краснодаре, представляет собой впечатляющее сочетание экологичности, технологичности и, разумеется, немалой стоимости – 25 627 000 рублей.

Mercedes-Benz EQS SUV 580

Сердцем EQS SUV 580 служат два электромотора, общая мощность которых достигает 544 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Запас хода, заявленный производителем по циклу WLTP, составляет впечатляющие 513 км при полной зарядке батареи емкостью 108 кВт·ч.

Интерьер Mercedes-Benz EQS SUV 580

Габариты автомобиля 5125 х 1959 х 1718 мм с колесной базой 3210 мм говорят о просторном и комфортабельном салоне. Здесь каждая деталь говорит о роскоши: 21-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, обеспечивающая прекрасный обзор, и многозонный климат-контроль создают атмосферу утонченного комфорта.

В оснащении автомобиля есть система автономного вождения третьего уровня (полуавтопилот), система кругового обзора, 21-дюймовые колесные диски, акустика Burmester с 15 динамиками, кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и памятью положений, панорамная крыша с люком, многозонный климат-контроль и топовая информационно-развлекательная система MBUX Hyperscreen.

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Источник: SpeedMe