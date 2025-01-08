Россия приобрела полную независимость в получении этого типа энергии

В РФ запустили полностью отечественное производство ветролопастей длиной 51 м

Российская энергетическая отрасль совершает смелый шаг в направлении возобновляемых источников энергии. Композитный дивизион «Росатома» торжественно запустил в Ульяновске производство ветролопастей – ключевых компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ).

Производимые в Ульяновске ветролопасти впечатляют своими размерами: длина каждой составляет 51 метр, а масса – 8,5 тонны. В их составе преобладают отечественные стеклокомпозиты (90%), дополненные 10% углекомпозитов. Такой состав обеспечивает высокую прочность и долговечность лопастей, гарантируя срок эксплуатации не менее 25 лет.

Завод, работающий на полную мощность, способен выпускать до 450 ветролопастей ежегодно. Этого количества достаточно для комплектации до 150 ветроустановок в год. Приоритетным потребителем продукции станет крупнейшая в стране Новолакская ветроэлектростанция, строящаяся в Дагестане.

Запуск ульяновского предприятия имеет стратегическое значение для развития российской энергетики и укрепления технологического суверенитета страны.

Как отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, это не просто открытие нового завода, а создание полного производственного цикла, основанного на отечественных композитных материалах.

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Источник: Росатом