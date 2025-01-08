Новая реальность
#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Россия приобрела полную независимость в получении этого типа энергии

В РФ запустили полностью отечественное производство ветролопастей длиной 51 м

Российская энергетическая отрасль совершает смелый шаг в направлении возобновляемых источников энергии. Композитный дивизион «Росатома» торжественно запустил в Ульяновске производство ветролопастей – ключевых компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ).

Производимые в Ульяновске ветролопасти впечатляют своими размерами: длина каждой составляет 51 метр, а масса – 8,5 тонны. В их составе преобладают отечественные стеклокомпозиты (90%), дополненные 10% углекомпозитов. Такой состав обеспечивает высокую прочность и долговечность лопастей, гарантируя срок эксплуатации не менее 25 лет.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Как будем ездить в 2025 году

Завод, работающий на полную мощность, способен выпускать до 450 ветролопастей ежегодно. Этого количества достаточно для комплектации до 150 ветроустановок в год. Приоритетным потребителем продукции станет крупнейшая в стране Новолакская ветроэлектростанция, строящаяся в Дагестане.

Запуск ульяновского предприятия имеет стратегическое значение для развития российской энергетики и укрепления технологического суверенитета страны.

Как отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, это не просто открытие нового завода, а создание полного производственного цикла, основанного на отечественных композитных материалах.

Источник: Росатом

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:freepik / berlionemore_contributor
Количество просмотров 1058
08.01.2025 
Фото:freepik / berlionemore_contributor
Поделиться:
Оцените материал:
0