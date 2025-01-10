Увидеть всё: BMW превратила лобовое стекло в гигантский экран будущего

BMW показала на CES 2025 ветровое стекло с панелью дополненной реальности iDrive

На выставке CES 2025 компания BMW представила систему iDrive нового поколения с интегрированным дисплеем, который превращает лобовое стекло автомобиля в панель с дополненной реальностью.

Основой системы является BMW Panoramic Vision – это дисплей, расположенный по всему нижнему краю ветрового стекла. В отличие от традиционных проекционных экранов, этот интерфейс доступен как для водителя, так и для пассажира. На экран выводится вся необходимая информация, включая скорость, навигацию, уровень заряда аккумулятора и дорожные знаки.

Информация отображается прямо на стекле, что значительно снижает необходимость отвлечения от дороги и помогает водителю всегда оставаться сосредоточенным на вождении.

Эта технология помогает водителям легче ориентироваться в пространстве, обеспечивая интуитивно понятное взаимодействие с автомобилем. Более того, интерфейс можно настроить под личные предпочтения каждого водителя.

Система iDrive, которая за годы своего существования прошла множество изменений, продолжает улучшаться. В BMW подчеркивают важность упрощения взаимодействия с автомобилем. Ранее критикуемая за сложность, нынешняя версия iDrive теперь сочетает в себе тактильные кнопки и сенсорное управление, что делает её удобной в эксплуатации.

Этой сенью на выставке IAA компания представит новый X3 – первую модель нового класса, оснащенную этим инновационным интерфейсом.

Ожидается, что новая система поступит в серийное производство в конце 2025 года и с того времени будет доступна в каждой модели BMW.

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Источник: Auto-Medienportal