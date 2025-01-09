В России успешно продаются отечественные автомобили премиум-класса

В России в 2024 году выросли продажи отечественного люксового автомобиля Aurus

Продажи автомобилей отечественного бренда премиум-класса Aurus по итогам 2024 года выросли на 5% по сравнению с 2023 годом, со 115 до 121 экземпляра.

Aurus Senat

Самым продаваемым стал Aurus Senat, эта модель представлена в виде седана и лимузина. Совокупные продажи автомобиля в прошлом году достигли 88 экземпляров – на три больше, чем в 2023 году. На продажи внедорожника Komendant пришлось 29 единиц, и четыре экземпляра – на минивэн Arsenal, который, как и Senat, широко представлен в автопарке Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Aurus Senat

Что касается траурного универсала Lafet, использованного на похоронах основателя и главы ЛДПР Владимира Жириновского весной 2022 года, то его продажи «обнулились». Для сравнения: в 2023 году продали один такой автомобиль, в 2024-м на катафалк не нашлось ни одного покупателя.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: avtonovostidnya.ru