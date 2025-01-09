#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

В России успешно продаются отечественные автомобили премиум-класса

В России в 2024 году выросли продажи отечественного люксового автомобиля Aurus

Продажи автомобилей отечественного бренда премиум-класса Aurus по итогам 2024 года выросли на 5% по сравнению с 2023 годом, со 115 до 121 экземпляра.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Aurus Senat
Aurus Senat

Рекомендуем
Машина не завелась в мороз? Вот что надо проверить в первую очередь

Самым продаваемым стал Aurus Senat, эта модель представлена в виде седана и лимузина. Совокупные продажи автомобиля в прошлом году достигли 88 экземпляров – на три больше, чем в 2023 году. На продажи внедорожника Komendant пришлось 29 единиц, и четыре экземпляра – на минивэн Arsenal, который, как и Senat, широко представлен в автопарке Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Aurus Senat
Aurus Senat

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Что касается траурного универсала Lafet, использованного на похоронах основателя и главы ЛДПР Владимира Жириновского весной 2022 года, то его продажи «обнулились». Для сравнения: в 2023 году продали один такой автомобиль, в 2024-м на катафалк не нашлось ни одного покупателя.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: avtonovostidnya.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Aurus
Количество просмотров 230
09.01.2025 
Фото:Aurus
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Aurus Senat

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв