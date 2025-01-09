Купил и езжу без хлопот: самые надежные машины на вторичке

Whatcar перечислил десять самых надежных бензиновых автомобилей с пробегом

Кроссовер Toyota Aygo X, производимый с 2021 года, был признан самым надежным автомобилем на вторичке. Он получил 100 баллов среди подержанных бензиновых машин, пишет Whatcar со ссылкой на проведенное исследование, в котором участвовало около 30 тыс. автомобилистов.

Toyota Aygo X

Так, ни один из владельцев Toyota Aygo X не сообщал о поломках и не обращался за помощью к дилерам в течение последних двух лет. Автомобиль доступен с 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 71 л. с. без турбонаддува и гибридной системы.

На второй строчке находится хэтчбек Kia Picanto 2017-2024 годов производства. Его рейтинг надежности равен 99,3%. Далее следует спорткар Porsche Boxster с рейтингом в 99,3%.

Также в десятку самых надежных бензиновых машин с пробегом были включены Skoda Octavia, Hyundai Kona, BMW 4 Series, Volkswagen Polo, BMW 2 Series, Volkswagen T-Cross и BMW 3 Series.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Whatcar