Как быстро завести машину зимой: эксперт раскрыл секреты

Эксперт Николаевич: Прогрев аккумулятора поможет быстро запустить машину в мороз

Чаще всего мотор машины в мороз не запускается из-за аккумулятора, емкость которого при −18°C падает почти на 50%, сообщил продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаевич.

Перед запуском машины он рекомендует уменьшить нагрузку на аккумулятор, выключив все энергозатратные приборы, например фары, обогрев сидений и стекол, печку. Тогда вся энергия быстрее сосредоточится на стартере.

Также полезно предварительное «прогревание» батареи. Для этого нужно включить ближний свет фар на 15-20 секунд, чтобы запустить химические процессы внутри АКБ. Это повысит ее эффективность и обеспечит запуск, рассказал специалист.

Он прибавил, что в холода также полезно использование специального теплоизоляционного чехла для батареи, особенно если машина стоит не в гараже.

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Источник: РИАМО