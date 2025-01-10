В Россию привезли новый кроссовер Chevrolet: он дешевле Лады

В России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 2 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые экземпляры кроссовера Chevrolet Tracker, сейчас цена машины начинается от 2,015 млн рублей.

За столько новый автомобиль 2021 г. в. продает дилер из Перми. Под капотом кроссовера 1,0-литровый 116-сильный мотор и 6-ступенчатая АКП. Привод передний. Размеры Chevrolet Tracker составляют 4270×1791×1627 мм при колесной базе 2570 мм.

Chevrolet Tracker

У автомобиля кожаный салон, бесключевой доступ, панорамная крыша с люком, медиасистема с крупным экраном и прочие опции.

Для сравнения, Lada Vesta SW в максимальной комплектации с вариатором и 122-сильным мотором стоит от 2 090 000 рублей, а кросс-универсал в аналогичном исполнении предлагают за 2 191 000 рублей.

В Уфе и Москве предлагают Chevrolet Tracker 2023 и 2024 г. в. за 2,6-2,62 и 2,79 млн рублей соответственно. У таких автомобилей мотор объемом 1,2 литра мощностью 132 л.с., АКП. Привод передний. У этих авто панорамная крыша, круиз-контроль, система контроля слепых зон.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Автоновости дня»