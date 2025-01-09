Чехол для автомобиля: польза и вред
Эксперт Трушкова рассказала, когда автомобильный чехол опасен для машины
Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова рассказала, что чехлы для кузова являются полезным аксессуаром для защиты машины в разных условиях, но у них также есть минусы.
Она отметила, что неправильное использование или плохо подобранный чехол может привести к появлению конденсата, из-за чего может начать ржаветь кузов.
А если материал чехла низкокачественный, он может поцарапать лакокрасочное покрытие (ЛКП). Плохо закрепленный чехол начнет трепаться на ветру и протирать ЛКП.
По словам Трушковой, решение об использовании чехла зависит от условий хранения машины. Если она остается на улице, то, в целом, чехол может быть полезен.
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Источник: Газета.ru
Фото:Depositphotos
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09.01.2025
Фото:Depositphotos
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