Потеют стекла в машине: причины и способы устранения

«Авилон» перечислил четыре причины запотевания окон в автомобиле

Запотевание стекол в машине зимой происходит из-за излишней влаги в салоне, рассказал директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Когда снаружи холоднее, чем в салоне, теплый воздух в машине соприкасается с холодными окнами, и появляется конденсат.

Повышенная влажность в салоне также выступает причиной запотевания окон, рассказал эксперт. Если в машине лежат влажные вещи, например, одежда или коврики, уровень влажности вырастает, что ведет к образованию конденсата.

Еще одна причина – неправильная работа системы кондиционирования либо отопления. Если не обеспечен достаточный приток свежего воздуха, то влажный воздух остается внутри машины.

Поврежденные уплотнители дверей или окон также могут быть причиной запотевания стекол. Холодный воздух попадает внутрь машины, смешиваясь с теплым, и образуется конденсат.

Грязный воздушный фильтр также может мешать нормальной циркуляции воздуха, приводя к накоплению влаги в салоне, пояснил эксперт.

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Источник: Газета.Ru