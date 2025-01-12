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Потеют стекла в машине: причины и способы устранения

«Авилон» перечислил четыре причины запотевания окон в автомобиле

Запотевание стекол в машине зимой происходит из-за излишней влаги в салоне, рассказал директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Когда снаружи холоднее, чем в салоне, теплый воздух в машине соприкасается с холодными окнами, и появляется конденсат.

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Повышенная влажность в салоне также выступает причиной запотевания окон, рассказал эксперт. Если в машине лежат влажные вещи, например, одежда или коврики, уровень влажности вырастает, что ведет к образованию конденсата.

Еще одна причина – неправильная работа системы кондиционирования либо отопления. Если не обеспечен достаточный приток свежего воздуха, то влажный воздух остается внутри машины.

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Поврежденные уплотнители дверей или окон также могут быть причиной запотевания стекол. Холодный воздух попадает внутрь машины, смешиваясь с теплым, и образуется конденсат.

Грязный воздушный фильтр также может мешать нормальной циркуляции воздуха, приводя к накоплению влаги в салоне, пояснил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5365
12.01.2025 
Фото:Depositphotos
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