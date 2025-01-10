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Пока отбой: запрета на использование планшетов за рулем с марта не будет

Минтранс: запрет на планшеты за рулем не вступит в силу с марта 2025 года

В 2024 году Минтранс подготовил поправки к Правилам дорожного движения, которые касаются не только электросамокатов и электровелосипедов, но и других аспектов ПДД.

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Одним из предложений стало изменение пункта 2.7 ПДД, предлагающее запретить использование за рулем устройств, не предусмотренных конструкцией транспортного средства и требующих отвлечения от управления машиной. Речь шла о планшетах, смартфонах и мультимедийных устройствах автомобиля, которые используются для просмотра видео в процессе движения.

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По последнему пункту возникло много недопониманий, поэтому в Минтрансе РФ пояснили, что «изменения в ПДД, запрещающие использование за рулем отвлекающих внимание водителя устройств, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу с 1 марта 2025 года».

В настоящее время за использование телефона за рулем без технического устройства для разговоров без использования рук предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Напомним также, что с 1 января увеличены штрафы за нарушения ПДД. В частности, за непристегнутый ремень штраф подняли с 1000 рублей до 1500 рублей, за проезд на красный свет – с тысячи до 1,5 тыс., за превышение скорости – с 500-5000 до 750-7500 рублей, за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – с 30 000 до 45 000 рублей.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:DPA/ТАСС
Количество просмотров 1035
10.01.2025 
Фото:DPA/ТАСС
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