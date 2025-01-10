Можно ли отказаться дуть в алкотестер

Имитация выдоха в алкотестер признана ВС РФ отказом от освидетельствования

Верховный суд России вынес решение, что водитель, неоднократно имитировавший выдох при проверке на алкотестере, считается отказавшимся от освидетельствования, поэтому его могут лишить прав.

ВС РФ рассмотрел дело водителя из Архангельской области, отказавшегося от проверки на алкотестере и потребовавшего провести медосвидетельствование у врачей-наркологов. При этом в наркодиспансере он имитировал выдохи в спецсредство, заявляя, что болен бронхиальной астмой.

В итоге у него отобрали права на 1 год 7 месяцев и назначили штраф 30 тыс. рублей. После этого водитель обратился с жалобой в Верховный суд РФ, который в итоге решил, что действия автоинспекторов и наркологов законны, а процессуальный порядок проведения медосвидетельствования полностью соблюдался.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил в связи с этим, что данное решение ВС РФ позволит привлекать к ответственности нетрезвых водителей-симулянтов.

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Источник: «Известия»