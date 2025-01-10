#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Можно ли отказаться дуть в алкотестер

Имитация выдоха в алкотестер признана ВС РФ отказом от освидетельствования

Верховный суд России вынес решение, что водитель, неоднократно имитировавший выдох при проверке на алкотестере, считается отказавшимся от освидетельствования, поэтому его могут лишить прав.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

ВС РФ рассмотрел дело водителя из Архангельской области, отказавшегося от проверки на алкотестере и потребовавшего провести медосвидетельствование у врачей-наркологов. При этом в наркодиспансере он имитировал выдохи в спецсредство, заявляя, что болен бронхиальной астмой.

В итоге у него отобрали права на 1 год 7 месяцев и назначили штраф 30 тыс. рублей. После этого водитель обратился с жалобой в Верховный суд РФ, который в итоге решил, что действия автоинспекторов и наркологов законны, а процессуальный порядок проведения медосвидетельствования полностью соблюдался.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил в связи с этим, что данное решение ВС РФ позволит привлекать к ответственности нетрезвых водителей-симулянтов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 182
10.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0