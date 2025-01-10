Один из самых популярных у россиян пикапов подорожал — сколько теперь он стоит

Китайский бренд Great Wall обновил прайсы в РФ на пикапы Poer и Poer KingKong

Китайский производитель Great Wall обновил прайс-листы на пикапы для авторынка России. Речь идет о моделях Poer и Poer KingKong, цены на которые выросли на 100 тыс. рублей.

GWM Poer

С учетом изменений цены на пикап Great Wall Poer варьируются от 3,55 до 3,85 млн рублей, таким образом, повышение составило порядка 2,7-2,9%.

Стоимость Great Wall Poer KingKong выросла на 2,9-3,1%, а цена модели теперь составляет от 3,3 до 3,5 млн рублей.

Стоит отметить, что данные суммы являются рекомендованными розничными ценами и не учитывают возможные акции, специальные предложения или дополнительные опции при покупке автомобилей.

GWM Poer KingKong

Напомним, у читателей «За рулем» есть реальный шанс стать счастливым обладателем одного из трех автомобилей Lada. Для того чтобы стать участником розыгрыша, нужно принять участие в голосовании за лучшие автомобили, представленные на рынке России. Голосование продлится до конца февраля 2025 года, отдать свой голос за понравившиеся модели можно по ссылке.

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Источник: tarantas.news