Такси в Москве находится под постоянным контролем властей
В новогодние каникулы инспекторы МАДИ осматривали такси сразу в нескольких округах Москвы.
С 31 декабря по 8 января было выявлено 164 нарушения в работе столичных перевозчиков. Предрейсовый медосмотр и технический контроль автомобиля в новогодние каникулы не прошли 104 водителя.
За эти нарушения предусмотрены штрафы от 3 тыс. до 50 тыс. рублей.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Призываем всех перевозчиков строго придерживаться законодательства – от этого зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.
Четкое соблюдение правил перевозки снижает аварийность и позволяет сделать такси комфортным и надежным видом городского транспорта.
Сообщить о нарушении в такси можно в МАДИ по номеру: 8 (495) 540-76-56.
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Источник: Дептранс Москвы