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Такси в Москве находится под постоянным контролем властей

МАДИ проверяет таксистов и следит за безопасностью поездок даже в праздники

В новогодние каникулы инспекторы МАДИ осматривали такси сразу в нескольких округах Москвы.

С 31 декабря по 8 января было выявлено 164 нарушения в работе столичных перевозчиков. Предрейсовый медосмотр и технический контроль автомобиля в новогодние каникулы не прошли 104 водителя.

За эти нарушения предусмотрены штрафы от 3 тыс. до 50 тыс. рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Призываем всех перевозчиков строго придерживаться законодательства – от этого зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Четкое соблюдение правил перевозки снижает аварийность и позволяет сделать такси комфортным и надежным видом городского транспорта.

Сообщить о нарушении в такси можно в МАДИ по номеру: 8 (495) 540-76-56.

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Источник: Дептранс Москвы

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«За рулем»
Количество просмотров 75
10.01.2025 
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